Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald terwijl de dollar sterker werd. Bij een settlement van 71,86 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,3 procent goedkoper. Oliehandelaren zijn donderdag "voorzichtiger geworden, vooral met betrekking tot de uitkomst van de onderhandelingen over het schuldenplafond", na stijgingen van de olieprijzen op woensdag, zei Ricardo Evangelista, senior analist bij ActivTrades. De olieprijzen vonden woensdag nog steun na positieve geluiden van de Amerikaanse president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy over gesprekken om het schuldenplafond te verhogen en zo een mogelijk catastrofaal faillissement van de federale overheid af te wenden. De gesprekken hebben echter nog geen doorbraak opgeleverd. "Ondanks de recente positieve geluiden van leidende figuren aan beide zijden, is er nog niets overeengekomen en hangt het doemscenario van geen akkoord nog steeds boven de Amerikaanse en mondiale economie", aldus Evangelista. Volgens McCarthy kan er op zijn vroegst volgende week over een eventuele deal worden gestemd. Stephen Innes, managing director van SPI Asset Management, wees erop dat ondanks de positieve geluiden over het Amerikaanse schuldenplafond en de afnemende zorgen over de regionale banken in de VS, de olieprijzen niet echt weten te stijgen. Dat bewijst volgens Innes dat niet zozeer de vraag naar olie, maar het aanbod er momenteel voor zorgt dat de olieprijzen niet verder omhoog gaan. Volgens Innes blijven de olievoorraden onder meer op peil, omdat Rusland nog steeds wereldwijd olie weet te leveren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.