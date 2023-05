Wall Street verdeeld

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag verdeeld met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 0,4 procent op 4.175,09 punten, de Dow Jones index daalt 0,3 procent op 33.317,61 punten en de Nasdaq noteert 1,1 procent hoger op 12.635,16 punten.

Beleggers letten op signalen dat de stress over de regionale Amerikaanse banken afneemt en hopen op een deal over het schuldenplafond in Washington.

House Speaker Kevin McCarthy liet donderdag weten dat het Huis van Afgevaardigden op zijn vroegst al volgende week over een eventuele deal kan stemmen. Ondertussen onderhandelt men door.

Marktanalist Michael Hewson wees op het politiek theater in Washington. Uiteindelijk komt er een deal, zoals dat bij eerder gesteggel over het schuldenplafond ook altijd gebeurde.

Toch blijven beleggers bevreesd voor een recessie en ook is er onduidelijkheid over de vraag of de Federal Reserve de rente in juni al dan niet zal verhogen.

Een meerderheid van de markt is ervan overtuigd dat de Fed de rente in juni niet zal verhogen. De CME FedWatch Tool laat op dit moment zien dat de kans op nog een verhoging met 25 basispunten rond de 37 procent is. De overige 63 procent verwacht een pas op de plaats.

Toch benadrukte de voorzitter van de Dallas Fed, Lorie Logan, donderdag dat de economische data in de VS op dit moment nog niet laten zien dat het gepast is om de renteverhogingen te pauzeren.

"Op dit moment zijn we er nog niet", aldus Logan, die stemrecht heeft binnen het beleidscomité van de Fed. "Ik blijf me afvragen of de inflatie snel genoeg daalt," voegde ze eraan toe.

Afzonderlijk zei Fed-bestuurder Philip Jefferson donderdag in een toespraak dat de inflatie nog te hoog is, maar hij kijkt eerst naar het effect van de renteverhogingen op de economie voordat hij over toekomstige maatregelen beslist.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week sterker dan verwacht is gedaald, van 264.000 naar 242.000, in plaats van de verwachte 250.000. Een index voor de bedrijvigheid in de regio Philadelphia liet herstel zien in mei, na de duikeling een maand eerder.

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie daalden in april voor de dertiende maand op rij. De bestaande woningverkopen daalden ook in april.

De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,0765. WTI-olie is anderhalf procent goedkoper op 71,67 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Walmart gaat ruim een procent hoger. De retailreus boekte een sterker dan verwachte omzet, kennelijk omdat consumenten andere duurdere winkels links laten liggen om voordelig bij Walmart te shoppen. Eerder klaagden retailers als Target en Home Depot juist dat klanten zuiniger zijn geworden en minder dure artikelen aanschaffen. Walmart trok de winstverwachting voor het hele jaar omhoog.

Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal iets meer omzet behaald en winst geboekt, vooral dankzij boekwinsten op investeringen. Ook verstrekte het Chinese internetconglomeraat meer informatie over zijn herstructurering. Het aandeel daalt 4,5 procent.



Het aandeel Cisco Systems noteert vlak. De maker van netwerkapparatuur zag dat de vraag onder druk stond door zwakke economische omstandigheden en problemen in de aanvoerketen.

Micron kreeg steun van de Japanse regering om tot 3,6 miljard dollar te investeren in extreme ultraviolet, kortweg EUV, een geavanceerde technologie voor het maken van chips waar ASML een patent op heeft. Het aandeel stijgt 4,5 procent.

Sony steeg donderdag 6,4 procent in Tokio en de Amerikaanse certificaten van de Japanse technologiereus staan 3,5 procent hoger, nadat het bedrijf aankondigde dat de financiële tak mogelijk wordt afgesplitst. Ook wil Sony tot 1,45 miljard dollar aan aandelen inkopen.

PacWest en Western Alliance stijgen donderdag verder, met respectievelijk 8 en 0,5 procent. De aandelen van regionale Amerikaanse banken zaten woensdag ook al in de lift, nadat Western Alliance meldde dat er geen spaargeld was weggehaald in het tweede kwartaal, maar juist meer deposito's waren ontvangen. Fitch verlaagde donderdag de rating voor beide banken.