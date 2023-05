Europese beurzen sluiten hoger Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index won 0,4 procent tot 465,79 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 1,3 procent op 16.163,36 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,6 procent bij een stand van 7.446,89 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent hoger op 7.742,30 punten. Op woensdag zei CEO Jamie Dimon van JPMorgan Chase dat de Amerikaanse regering waarschijnlijk aan haar schuldverplichtingen zal kunnen voldoen. Dimon sloot zich aan bij andere topmanagers van grote banken in een ontmoeting met de leider van de senaat, Chuck Schumer, om de impasse van het schuldenplafond te bespreken. "Terwijl House Speaker Kevin McCarthy zei dat een deal mogelijk is tegen het einde van deze week, kan de tijdlijn eerder tegen het einde van volgende week gesitueerd worden, voorafgaand aan Memorial Day", schreef het research team van JPMorgan woensdag in een rapport. McCarthy liet donderdag weten dat het Huis van Afgevaardigden op zijn vroegst al volgende week over een eventuele deal kan stemmen. Ondertussen onderhandelt men door. Beleggers lijken dus hoopvol dat het tot een deal komt om het schuldenplafond te verhogen, maar die deal is er nog niet, waarschuwde ActivTrades. Het doemscenario van geen deal hangt nog steeds boven de Amerikaanse en wereldwijde economieën. Op macro-economisch vlak was het donderdag rustig in Europa. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0771. WTI-olie werd een procent goedkoper rond 72 dollar per vat. Bedrijfsnieuws Burberry heeft afgelopen boekjaar de omzet en het resultaat zien stijgen en de outlook voor de middellange termijn gehandhaafd. Het aandeel sloot toch meer dan 5 procent lager. Analisten vinden het herstel in China achterblijven op de verwachtingen. Easyjet heeft in het eerste halfjaar minder verlies geboekt dan een jaar eerder, ondanks de sterk gestegen brandstofkosten en inflatiedruk. Het aandeel steeg 1,5 procent in Londen. De koersen van techaandelen deden het donderdag goed. ASML won in Amsterdam ruim 3 procent en Infineon in Frankfurt 4 procent. Het aandeel STMicroelectronics werd in Parijs ruim 3,5 procent duurder. Verder viel in de CAC 40 de winst van Renault op. Het aandeel steeg bijna 3 procent. Société Générale eindigde ook in het groen. Carrefour was hekkensluiter, met een verlies van meer dan 2,5 procent. In de DAX deden financials ook goede zaken, met plussen van 4 tot 4,5 procent voor Deutsche Bank en Commerzbank. Ook autofabrikanten zaten in de lift. E.ON leverde ruim 2,5 procent in en RWE anderhalf procent. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen duidelijk hoger. Bron: ABM Financial News

