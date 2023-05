Mooie Hemelvaartwinst voor AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten, bij relatief lage volumes. De AEX sloot bijna een procent hoger op 765,28 punten. De risicobereidheid leek terug te keren, nu er steeds meer hoop komt dat er een oplossing zal worden gevonden voor het Amerikaanse schuldenplafond. "Terwijl House Speaker Kevin McCarthy zei dat een deal mogelijk is tegen het einde van deze week, kan de deadline beter aan het einde van volgende week worden gezet, voorafgaand aan Memorial Day", schreven analisten van JPMorgan woensdag in een rapport. McCarthy liet donderdag weten dat het Huis van Afgevaardigden op zijn vroegst volgende week over een eventuele deal kan stemmen. Ondertussen onderhandelt men door. De euro/dollar daalde naar 1,0771. Er waren per saldo meevallende Amerikaanse macrocijfers en een outlookverhoging van Walmart. Ook lijkt de rust rond de Amerikaanse regionale banken terug te keren. Na een prijsstijging van 3 procent op woensdag werd olie donderdag een procent goedkoper op 76,16 dollar per vat Brent. De gasprijs daalde voor het eerst in bijna twee jaar tijd onder de 30 dollar per megawattuur. Stijgers en dalers In de AEX gingen de 'chippers' aan kop. ASML won 5,3 procent, Besi 3,8 procent en ASMI 3,5 procent. Ook de banken ABN AMRO en ING deden het goed. Alleen Unilever en Prosus daalden meer dan een procent, namelijk met 1,2 en 2,4 procent. In de AMX speelde Galapagos zich in de kijker met een koerswinst van 5,9 procent, Air France-KLM steeg 4,9 procent en Inpost herstelde met een koerswinst van 2,2 procent deels van de koersval van 7 procent op woensdag na cijfers. Zakenbank Jefferies verhoogde vandaag het koersdoel voor Inpost. Vopak en SBM Offshore daalden ruim een procent en Signify 3,4 procent. Maar Signify noteerde ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd liep de koers wel op. Smallcapper Pharming won 2,5 procent en Accsys 2,0 procent. NSI en Vivoryon daalden 1,9 en 2,8 procent. Wall Street Rond de slotgong op Beursplein 5 noteerde de S&P 500 index 0,5 procent hoger en won de Nasdaq ruim een procent. Bron: ABM Financial News

