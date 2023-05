Fed-bestuurder Logan vindt rentepauze nog niet gepast

(ABM FN-Dow Jones) De economische data in de Verenigde Staten laten vooralsnog niet zien dat een rentepauze in juni gepast is. Dit zei de voorzitter van de Dallas Fed, Lorie Logan, donderdag in een toespraak in San Antonio.

De data in de komende weken zouden kunnen aantonen dat het gepast is om de renteverhogingen te pauzeren, maar "op dit moment zijn we er nog niet", aldus Logan, die stemrecht heeft binnen het beleidscomité van de Fed.

"Ik blijf me afvragen of de inflatie snel genoeg daalt," voegde ze eraan toe.

Een meerderheid van de markt is ervan overtuigd dat de Fed de rente in juni niet zal verhogen. De CME FedWatch Tool laat op dit moment zien dat de kans op nog een verhoging met 25 basispunten rond de 37 procent is. De overige 63 procent verwacht een pas op de plaats.

Volgens Logan zal het rentebesluit uiteindelijk gebaseerd zijn op de inflatie- en arbeidsmarktdata die nog verschijnen in aanloop naar het rentebesluit.

Afzonderlijk zei Fed-bestuurder Philip Jefferson donderdag in een toespraak dat de inflatie nog te hoog is, maar hij kijkt eerst naar het effect van de renteverhogingen op de economie voordat hij over toekomstige maatregelen beslist.

"De geschiedenis leert dat monetair beleid werkt met lange en variabele vertragingen, en dat een jaar niet lang genoeg is voor de vraag om het volledige effect van hogere rentevoeten te voelen," zei Jefferson in Washington.