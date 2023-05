Video: verkiezingswinst Erdogan zet Turkse lira verder onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Als de tweede ronde van de Turkse presidentsverkiezingen eindigt in winst voor zittend president Erdogan, dan zal dit de Turkse lira verder onder druk zetten. Dit verwacht valutahandelaar Martijn Weller van Monex Europe. De lira zal bij winst voor Erdogan verder dalen naar 25 lira voor een euro. Bij winst van zijn uitdager Kilicdaroglu, die bijvoorbeeld de kapitaalcontroles wil wegnemen en de Turkse centrale bank een autonome koers wil laten varen, dan ziet Weller een "rooskleuriger" plaatje, en eerder een stabilisatie van de Turkse munt. Klik hier voor: verkiezingswinst Erdogan zet Turkse lira verder onder druk Bron: ABM Financial News

