Vlakke opening voor Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet, na meevallende resultaten van retailgigant Walmart, terwijl de dollar aansterkte na signalen dat de Amerikaanse economie sterk blijft.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening vrijwel onveranderd. Eerder op de dag stonden de futures nog in het groen.

De economische cijfers die voorbeurs werden gepubliceerd, waren mogelijk de boosdoeners dat de futures hun winsten prijsgaven. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde afgelopen week sterker dan verwacht, van 264.000 naar 242.000, in plaats van de verwachte 250.000. Een index voor de bedrijvigheid in de regio Philadelphia liet herstel zien in mei, na de duikeling een maand eerder.

Eerder wezen de futures nog op winst, na signalen dat de stress over de regionale Amerikaanse banken afneemt en hoop op een deal over het schuldenplafond in Washington. Ook goed ontvangen kwartaalcijfers steunden de aandelenkoersen de afgelopen tijd, evenals aanwijzingen dat de Federal Reserve is gestopt met het verhogen van de rente, nadat de inflatie vorige maand verder daalde. Toch blijft er vrees voor recessie.

"De markten blijven binnen hun bandbreedte bewegen, terwijl de nieuwskoppen over het schuldenplafond zich steeds maar herhalen", aldus analisten van SPI Asset Management.



Na de openingsbel volgen nog een cijfer over de woningverkopen en de leidende economische indicatoren.

Vanochtend bleek dat de Japanse export blijft groeien, vooral naar Europa en de VS. Naar China werd minder uitgevoerd.

De olieprijs daalde 0,7 procent, na de prijstijging van bijna 3 procent op woensdag.

De euro/dollar noteerde op 1,0785. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen woensdag stond er 1,0840 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Walmart stond voorbeurs 1,6 procent hoger. De retailreus boekte een sterker dan verwachte omzet, kennelijk omdat consumenten andere duurdere winkels links laten liggen om voordelig bij Walmart te shoppen. Eerder klaagden retailers als Target en Home Depot juist dat klanten zuiniger zijn geworden en minder dure artikelen aanschaffen. Walmart trok de winstverwachting voor het hele jaar omhoog.

Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal iets meer omzet behaald en winst geboekt, vooral dankzij boekwinsten op investeringen. Ook verstrekte het Chinese internetconglomeraat meer informatie over zijn herstructurering. Het aandeel lijkt op de NYSE vlak van start te gaan.



Cisco Systems verloor voorbeurs 4,4 procent. De maker van netwerkapparatuur zag dat de vraag onder druk stond door zwakke economische omstandigheden en problemen in de aanvoerketen.

Micron kreeg steun van de Japanse regering om tot 3,6 miljard dollar te investeren in extreme ultraviolet, kortweg EUV, een geavanceerde technologie voor het maken van chips waar ASML een patent op heeft. Het aandeel steeg 1,3 procent in de elektronische handel.

Sony steeg 6,4 procent in Tokio en de Amerikaanse certificaten van de Japanse technologiereus staan dik 4 procent hoger, nadat het bedrijf aankondigde dat de financiele tak mogelijk wordt afgesplitst. Ook wil Sony tot 1,45 miljard dollar aan aandelen inkopen.

PacWest en Western Alliance stegen 6 en 3 procent. De aandelen van regionale Amerikaanse banken zaten woensdag ook al in de lift, nadat Wester Alliance meldde dat er geen spaargeld was weggehaald in het tweede kwartaal, maar juist meer deposito's waren ontvangen.

Slotstanden

Wall Street sloot woensdag hoger. De S&P 500 index steeg 1,1 procent tot 4.158,77 punten. De Dow Jones-index steeg 1,2 procent tot 33.420,77 en technologiebeurs Nasdaq klom 1,3 procent tot 12.500,57 punten.