Kleine omzetstijging voor Alibaba

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal iets meer omzet behaald en winst geboekt, vooral dankzij boekwinsten op investeringen. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het Chinese e-commercebedrijf.

Alibaba zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 2 procent op jaarbasis stijgen tot 208 miljard yuan, omgerekend iets meer dan 30 miljard dollar. Dat was min of meer conform de verwachting van analisten.

De cloud-activiteiten waren goed voor een kwartaalomzet van 24,6 miljard yuan, een daling van 3 procent op jaarbasis.

De nettowinst kwam uit op 22,0 miljard Chinese yuan, of 3,2 miljard dollar. Een jaar eerder leed Alibaba nog een verlies van 18,4 miljard yuan. Deze winst was te danken aan boekwinsten op de belangen van Alibaba in beursgenoteerde ondernemingen. Vorig jaar waren dit juist boekverliezen.

De aangepaste winst per aandeel bedroeg 1,12 yuan, of 0,16 dollar per aandeel. Vorig jaar was er een verlies van 0,76 yuan per aandeel.

In heel het afgelopen boekjaar behaalde Alibaba een omzet van 869 miljard yuan, ofwel 126,5 miljard dollar, een stijging van 2 procent op jaarbasis.

De nettowinst steeg naar 65,5 miljard yuan, of 9,5 miljard dollar.

Reorganisatie

Eind maart meldde Alibaba dat het gaat reorganiseren.

Het internetbedrijf zal zich herstructureren in zes onafhankelijk geleide entiteiten, waaronder cloud intelligence, e-commerce en smart logistics. Dit moet het ondernemerschap terugbrengen in het bedrijf en meer aandeelhouderswaarde opleveren. Mogelijk zullen sommige onderdelen ook een eigen beursnotering zullen krijgen.

De Cloud Intelligence Group zal in ieder geval via een uitkering van een stockdividend worden afgesplitst, aldus Alibaba. Zo moet het een zelfstandig genoteerd bedrijf worden.

CFO Toby Xu merkte verder op dat een beursgang van Cainiao Smart Logistics wordt onderzocht en dat een IPO van Freshippo in gang wordt gezet. Ook is er groen licht om externe financiering te zoeken voor Alibaba International Digital Commerce Business.

Het aandeel Alibaba lijkt donderdag 1,5 procent lager te openen in New York, na een plus van ruim 2 procent op woensdag.