Europese beurzen hoger rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in een markt die steeds meer geleid wordt door de ontwikkelingen in het Amerikaanse schuldendebat. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,7 procent op 466,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,5 procent naar 16.197,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,8 procent met een stand van 7.455,75 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.766,33 punten. Op woensdag zei CEO Jamie Dimon van JPMorgan Chase dat de Amerikaanse regering waarschijnlijk aan haar schuldverplichtingen zal kunnen voldoen. Dimon sloot zich aan bij andere topmanagers van grote banken in een ontmoeting met de leider van de senaat, Chuck Schumer, om de impasse van het schuldenplafond te bespreken. "Terwijl House Speaker Kevin McCarthy zei dat een deal mogelijk is tegen het einde van deze week, kan de tijdlijn eerder tegen het einde van volgende week gesitueerd worden, voorafgaand aan Memorial Day", schreef het research team van JPMorgan woensdag in een rapport. De markt kan zich vandaag geheel en al richten op Amerikaanse macrocijfers met om te beginnen de wekelijkse steunaanvragen, waar een aantal van 250.000 voor wordt verwacht tegen 264.000 een week ervoor, en verder de activiteitenindex van Philadelphia over mei, de bestaande woningverkopen in april en de leidende indicatoren over dezelfde maand. Vice-voorzitter Luis de Guindos van de ECB houdt vandaag een rede, terwijl de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey voor comité van het ministerie van financiën verschijnt om vragen te beantwoorden. Olie noteerde donderdag lager, na een prijsstijging van bijna 3 procent gisteren. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het rood op 72,50 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 76,59 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0816. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0825 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0840 op de borden.



Bedrijfsnieuws Burberry heeft afgelopen boekjaar de omzet en het resultaat zien stijgen en de outlook voor de middellange termijn gehandhaafd. De koers van het aandeel noteerde desondanks 6,6 procent lager. Analisten vinden het herstel in China achterblijven op de verwachtingen. Easyjet heeft in het eerste halfjaar minder verlies geboekt dan een jaar eerder, ondanks de sterk gestegen brandstofkosten en inflatiedruk. De koers van het Easyjet noteerde 0,3 procent hoger. Op de beurs van Parijs noteerden onder de hoofdaandelen er vier in het rood en op de beurs van Frankfurt waren dat er acht. Vooral het koersverlies van E.ON van 5,8 procent viel op. De grootste koersstijgingen waren voor Porsche, Volkswagen en Mercedes-Benz met meer dan 2 procent. Het aandeel BMW bleef met een plus van 1,4 procent daar iets op achter. De koersen van techaandelen doen het donderdag goed. Zo won de koers van het aandeel ASML in Amsterdam 2,8 procent en steeg deze van Infineon in Frankfurt met 2,6 procent. Het aandeel STMicroelectronics werd in Parijs 2,1 procent duurder. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De S&P 500 index steeg woensdag 1,1 procent tot 4.158,77 punten. De Dow Jones-index steeg 1,2 procent tot 33.420,77 en technologiebeurs Nasdaq klom 1,3 procent tot 12.500,57 punten. Bron: ABM Financial News

