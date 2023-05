Valuta: euro verliest verder terrein

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rondom 1,0810 dollar en moet daarmee op dagbasis nog wat terrein prijsgeven.

"We hebben onze ramingen voor onder meer de euro bijgesteld", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO in een recente herziening. "Voor eind 2024 verwachten wij namelijk een bovengrens voor de Fed-funds rate van 3 procent, wat een verlaging met 200 basispunten in 2024 betekent, terwijl analisten een Fed-funds rate van 3,6 procent eind 2024 voorspellen. Voor de ECB verwachten wij dat de depositorente eind 2024 uitkomt op 2 procent, terwijl analisten een niveau van 3,25 procent voorspellen. Als onze visie uitkomt, zal er geen opwaarts momentum zijn voor de euro ten opzichte van de dollar, maar eerder neerwaartse druk. Gezien de grote onzekerheid rond het beleid van de centrale banken zijn wij voorzichtig en verlagen wij onze prognose voor de euro van 1,16 naar 1,10 dollar voor 2024", aldus Boele.

ABN AMRO denkt dat de neerwaartse risico's voor de euro zijn toegenomen. Op de korte termijn kunnen de ontwikkelingen rond het schuldenplafond volgens de bank aanvankelijk negatief doorwerken op de Amerikaanse dollar, maar als de markten in paniek raken, zullen beleggers de dollar waarschijnlijk kopen als meest liquide veilige haven.

Boele denkt verder dat de Bank of England een piek heeft bereikt in de beleidsrente van 4,5 procent. ABN AMRO gaf daarbij wel aan dat de minder zwakke groeivooruitzichten op korte termijn en de minder harde stijging van de werkloosheid betekenen dat de loonstijging en de kerninflatie waarschijnlijk hoger blijven dan eerder werd aangenomen.

"Daarom hebben wij onze verwachting voor het begin van de renteverlagingen verschoven van het vierde kwartaal van 2023 naar het tweede kwartaal van 2024 en onze verwachting voor de beleidsrente voor eind 2024 aanzienlijk verhoogd van 3 procent naar 3,75 procent. In vergelijking met de ECB en de Fed verwachten wij minder renteverlagingen door de Bank of England. In vergelijking met de markt en analisten zijn wij dit jaar iets minder verkrappingsgezind en volgend jaar iets minder verruimingsgezind. Daarom hebben wij onze prognoses bijgesteld. Wij verwachten volgend jaar hogere koersen in Britse pond ten opzichte van dollar en euro", aldus de valutaspecialist van de bank.

Voor het einde van dit jaar verwacht ABN AMRO nu een sterlingkoers van 1,24 dollar tegen eerder 1,22 dollar, voor eind 2024 van 1,30 dollar tegen eerder 1,32 dollar. Voor de euro ten opzichte van het pond ligt het koersdoel van de bank voor einde van dit jaar nu op 0,89 pond tegen eerder 0,90 pond en voor eind 2024 op 0,85 tegen eerder 0,88 pond.

De markt kan zich vandaag geheel en al richten op Amerikaanse macrocijfers met om te beginnen de wekelijkse steunaanvragen, waar een aantal van 250.000 voor wordt verwacht tegen 264.000 een week ervoor, en verder de activiteitenindex van Philadelphia over mei, de bestaande woningverkopen in april en de leidende indicatoren over dezelfde maand.

Vice-voorzitter Luis de Guindos van de ECB houdt vandaag een rede, terwijl de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey voor comité van het ministerie van financiën verschijnt om vragen te beantwoorden.

De euro noteerde donderdag 0,3 procent lager op 1,0813, dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8697 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,4 procent en noteerde op 1,2435 dollar.