Damrak stijgt

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert donderdag richting het einde van de ochtend hoger. De AEX index steeg 0,5 procent tot 762,36 punten, terwijl de AMX een winst van 0,5 procent liet optekenen. Wall Street ging woensdagavond omhoog, op optimisme over het Amerikaanse schuldenplafond, en die positieve stemming slaat over naar de rest van de wereld. " Omdat beide kanten van het politieke spectrum weten wat er op het spel staat, is betalingsverzuim onwaarschijnlijk", stelde Seema Shah van Principal Assset Management. Kevin McCarthy, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zei tegen zakenzender CNBC dat Amerika geen wanbetaler zal worden, hetgeen zal gebeuren indien begin juni de ruimte om nieuwe schulden aan te gaan niet is verruimd. President Joe Biden zei daarnaast dat er een deal met de Republikeinen zal worden gesloten, “omdat er geen alternatief is”, en “elke leider de gevolgen begrijpt van falen”. Beide partijen moeten begrotingstechnisch nog wel water bij de wijn doen. Democraten willen het budget verruimen en Republikeinen trappen op de rem. Economisch nieuws komt donderdag vooral uit de Verenigde Staten, met de wekelijkse steunaanvragen, de index voor de regio Philadelphia, beide voor de openingsbel, en de bestaande woningverkopen en leidende economische indicatoren tijdens de handel op Wall Street. Vanochtend bleek dat de Japanse export blijft groeien, vooral naar Europa en de VS. Naar China werd minder uitgevoerd. De olieprijs daalde. Een juni-future West Texas Intermediate daalde 0,3 procent tot 72,59 dollar, terwijl Brent-olie voor juli 0,4 procent goedkoper werd op 76,64 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0821. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0840 op de borden. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden 21 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door halfgeleiders en banken. ASML stond ruim 2 procent hoger, ondanks een kleine koersdoelverlaging bij Barclays, dat rekent op een vertraging in de orderinstroom. Ook sectorgenoot Besi won 2 procent. ABN AMRO werd 2,2 procent meer waard en ING 1,4 procent. Adyen kreeg een kleine koersdoelverlaging van Jefferies. Het betaalbedrijf stijgt desondanks 0,7 procent. ArcelorMittal maakt een pas op de plaats. De vooruitzichten voor het staalbedrijf zijn beter dankzij hogere volumes en kostenbesparingen, stelde Citi Research. De analisten denken dat het aandeel positief kan verrassen in de komende weken. Prosus was één van de weinige dalers met een verlies van 1,4 procent, na negatief ontvangen cijfers van Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is. In de AMX won Air France-KLM 3,7 procent. Kunstmestbedrijf OCI steeg 2,5 procent. Signify daalde 3,4 procent vanwege een ex-dividend notering. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel 2,6 procent. Ook Alfen stond opnieuw lager, vandaag 2 procent ongeveer. Deutsche Bank en Jefferies verlaagden hun koersdoelen voor het oplaadpalenbedrijf, dat last had van het afbouwen van voorraden door afnemers. In de AScX was Accsys de sterkste stijger met 1,7 procent. Vivoryon verloor 0,8 procent, net als Azerion. NEPI Rockcastle heeft in het eerste kwartaal ruim een kwart meer operationele winst geboekt, vergeleken met een jaar eerder. Dat maakte het winkelvastgoedbedrijf met een notering in Amsterdam woensdagavond bekend. Bron: ABM Financial News

