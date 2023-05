Deutsche Bank verlaagt koersdoel Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Alfen verlaagd van 100,00 naar 90,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. Deutsche Bank reageerde in het rapport op de tegenvallende cijfers van Alfen in het eerste kwartaal. De analisten verwachten nog twee redelijk zwakke kwartalen, omdat klanten in het Charging segment hun voorraden zullen blijven verlagen. Dit zal volgens Deutsche voor een volatiele koers kunnen zorgen. Voor de middellange termijn verwacht Deutsche Bank meer balans tussen de verschillende segmenten en een aantrekkende winstgevendheid doordat schaalgrootte leidt tot lagere vaste kosten. Het aandeel Alfen noteerde donderdag op een groen Damrak 1,4 procent lager op 66,08 euro. Bron: ABM Financial News

