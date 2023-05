Citi: betere vooruitzichten voor ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) De vooruitzichten voor ArcelorMittal zijn verbeterd als gevolg van volumestijgingen en kostenreducties. Dit stelde Citi Research donderdag in een sectorrapport. De bank zet het aandeel ArcelorMittal voor dertig dagen op een zogeheten 'catalyst watch', wat betekent dat de analisten van Citi denken dat het aandeel de komende periode positief kan verrassen.

Volgens de bank is de consensus de afgelopen drie maanden al met 15 procent gestegen en daar kan nog eens 10 procent bijkomen. Citi wees in het rapport verder op het eerder deze maand aangekondigde nieuwe aandeleninkoopprogramma van 85 miljoen aandelen. Dit programma loopt tot en met uiterlijk mei 2025. De bank sluit echter niet uit dat dit programma versneld kan worden afgewerkt gezien de koersdaling van het aandeel ArcelorMittal. ArcelorMittal noteerde donderdag op een groen Damrak 0,2 procent lager op 24,46 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.