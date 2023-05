Barclays verlaagt koersdoel ASML licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft donderdag het koersdoel voor ASML verlaagd van 630,00 euro naar 620,00 euro, bij een onveranderd Gelijkgewogen advies. De Britse bank voorziet een vertraging van de orders voor Europese halfgeleiders, na het recordjaar 2022. Dit was aanleiding voor analist Simon Coles om de groeivooruitzichten neerwaarts bij te stellen. Voor 2024 verlaagt de bank de omzetverwachting voor ASML met twee procent, waardoor de groei volgens Barclays volgend jaar vertraagt naar vijf procent, terwijl analisten volgens Bloomberg nog rekenen op een omzetgroei van 11 procent. Voor de periode 2025 tot en met 2030 hield de bank de verwachtingen wel intact. Barclays berekende dat het koersdoel van 620 euro een koers-winstverhouding van 30 betekent, op basis van de winstverwachting voor 2024, waardoor het opwaartse potentieel voor het aandeel volgens de bank beperkt is. Op langere termijn blijven de vooruitzichten echter sterk, aldus de analisten. Het aandeel ASML sloot woensdag in Amsterdam 0,7 procent hoger op 608,40 euro. Bron: ABM Financial News

