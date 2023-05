Easyjet dringt verlies terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: easyJet

(ABM FN-Dow Jones) Easyjet heeft in het eerste halfjaar minder verlies geboekt dan een jaar eerder, ondanks de sterk gestegen brandstofkosten en inflatiedruk. Dat maakte de Britse vliegmaatschappij donderdag bekend. De sterke vraag naar vliegreizen in de zomer van dit jaar houdt aan, en daarom verwacht Easyjet zijn doelstellingen voor de middellange termijn sneller te kunnen bereiken. Volgens topman Johan Lundgren kiezen huishoudens steeds vaker voor budgetmaatschappijen zoals Easyjet, om toch op vakantie te kunnen gaan nu veel portemonnees wat platter zijn door de hoge inflatie. Het bedrijf kondigde een tweede bronmarkt aan voor zijn vakantie-aanbod easyJet holidays, namelijk Zwitserland, vanaf 2024. Ook gaat het bedrijf vliegen vanaf Birmingham. Het verlies voor belastingen daalde van 557 miljoen naar 415 miljoen pond. Dat is het midden van de bandbreedte van 405 miljoen tot 425 miljoen pond die een maand geleden al werd aangegeven in voorlopige cijfers. De omzet steeg met 80 procent tot 2,69 miljard pond, zoals Easyjet een maand geleden al zei te verwachten. Voorafgaand aan de cijfers waarschuwde een analist van Liberum, Gerald Khoo, dat een verslechtering van de economische verwachtingen de gunstige prijstrends kan ondermijnen, die momenteel de inflatiedruk ruimschoots goedmaken. Bron: ABM Financial News

