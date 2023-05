Meer omzet en winst voor Burberry Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Burberry heeft afgelopen boekjaar de omzet en het resultaat zien stijgen. Dit bleek donderdag uit voorlopige cijfers van het Britse modebedrijf. De omzet steeg over het boekjaar dat eindigde op 1 april van dit jaar met 10 procent naar 3,09 miljard Britse pond. Op basis van constante wisselkoersen steeg de omzet met 5 procent, en op een vergelijkbare basis met 7 procent. Het aangepaste operationeel resultaat liep op naar 634 miljoen pond, een stijging met 21 procent en met 8 procent tegen constante wisselkoersen. De marge steeg van 18,5 naar 20,5 procent. Dividend Burberry stelde donderdag een dividend over het boekjaar voor van 0,061 pond tegen 0,47 pond een jaar eerder. Outlook Burberry gaf donderdag alleen aan dat het de doelstellingen voor de middellange termijn handhaaft. Voor de omzet werd begin dit jaar door Burberry uitgegaan van een hoge enkelcijferige groei op de middellange termijn en een goede margegroei. Wisselkoersen zullen naar verwachting een positieve impact hebben. Bron: ABM Financial News

