AEX start handelsdag waarschijnlijk in het groen: hoop op oplossing schuldenplafond VS

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start na een overtuigend slot op Wall Street woensdagavond. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van ongeveer een half procent. Woensdag koerste de AEX onder aanvoering van verzekeraar Aegon, na vrijgave van sterke kwartaalcijfers, al met 0,3 procent licht hoger op een slotstand van 758,28 punten. Op Wall Street startte hoofdgraadmeter S&P 500 woensdag nog afwachtend aan de beurshandel, om na het slot in Amsterdam toch duidelijk de weg omhoog te vinden, met dank aan uitspraken die er op wijzen dat een oplossing voor het schuldenplafond in de VS dichterbij is gekomen. De S&P klom uiteindelijk ruim een procent, terwijl techbeurs Nasdaq 1,3 procent bij schreef. Kevin McCarthy, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zei tegen zakenzender CNBC dat Amerika geen wanbetaler zal worden, hetgeen zal gebeuren indien begin juni de ruimte om nieuwe schulden aan te gaan niet is verruimd. President Joe Biden zei daarnaast dat er een deal met de Republikeinen zal worden gesloten, “omdat er geen alternatief is”, en “elke leider de gevolgen begrijpt van falen”. Beide partijen moeten begrotingstechnisch nog wel water bij de wijn doen. Democraten willen het budget verruimen en Republikeinen trappen op de rem. Biden deed zijn uitspraken voor zijn vertrek naar het Japanse Hiroshima voor een bijeenkomst met de leiders van de Groep van Zeven rijke industrielanden. Zondag geeft Biden een persconferentie met een update over de onderhandelingen. Het verhogen van het schuldenplafond is noodzakelijk voor de Amerikaanse overheid om reeds door het Congres en de president goedgekeurde bestedingsverplichtingen te financieren, en wanbetaling te voorkomen. De verhoging autoriseert evenwel geen nieuwe uitgaven. Republikeinen hebben als eis gesteld dat ze de limiet alleen verhogen, als democraten akkoord gaan met toekomstige bezuinigingen. Het positieve sentiment rond het verhogen van het schuldenplafond op Wall Street heeft vanochtend zijn weerslag op de Aziatische beurzen, die eensgezind hoger noteren. Koploper is de Nikkei index in Tokio met een winst van ruim anderhalf procent. Het aandeel van het Chinese Tencent koerste juist een procent lager, na aanvankelijk nog drie procent te hebben prijsgegeven, na de vrijgave van cijfers die op het oog toch beter uit vielen dan verwacht. De omzet-en winst van de techgigant steeg op jaarbasis met dubbele cijfers. Nabeurs in Hongkong rapporteert Alibaba cijfers. Een junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdagavond in New York bijna drie procent hoger op 72,83 dollar. Vanochtend noteert de future enkele tienden van een procent lager. Het muntpaar euro/dollar noteert vanochtend op 1,0834. Sinds begin mei, toen de euro piekte op 1,1050, heeft de dollar terrein teruggewonnen. Voor macro-economisch nieuws richten beleggers vandaag de blik op Amerika, waar de wekelijkse steunaanvragen, de Philadelphia Fed index, de bestaande woningverkopen en de leidende indicatoren in april worden vrijgegeven. Bedrijfsnieuws NEPI Rockcastle boekte in het eerste kwartaal ruim een kwart meer operationele winst, vergeleken met een jaar eerder. Dat maakte het winkelvastgoedbedrijf met een notering in Amsterdam woensdagavond bekend. Jefferies verlaagde na de kwartaalcijfers het koersdoel voor het aandeel Alfen van 62,00 naar 58,00 euro met handhaving van het advies op Underperform. Jefferies verlaagde daarnast het koersdoel voor Adyen een fractie, van 1.677 naar 1.654 euro, maar behield het koopadvies. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg woensdag 1,1 procent tot 4.158,77 punten. De Dow Jones-index steeg 1,2 procent tot 33.420,77 en technologiebeurs Nasdaq klom 1,3 procent tot 12.500,57 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.