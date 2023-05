Jefferies verlaagt koersdoel Alfen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft na de kwartaalcijfers het koersdoel voor het aandeel Alfen verlaagd van 62,00 naar 58,00 euro met handhaving van het advies op Underperform. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Jefferies noemde de margedruk van 360 basispunten naar 32,2 procent in het eerste kwartaal van de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie sterker dan gedacht. De zakenbank verwacht dat het proces van zogeheten 'destocking’, dat wil zeggen het terugbrengen van de voorraden door klanten, aanhoudt en verlaagt daarom ook de taxatie voor de EBITDA voor dit jaar met 8 procent. De raming voor de daarbij behorende marge verlaagde de bank met 757 basispunten naar 10,8 procent voor de eerste helft van 2023. In de tweede helft van het jaar kan de marge volgens Jefferies weer herstellen tot 18,5 procent. Alfen herhaalde woensdag bij de kwartaalcijfers de omzetdoelstelling voor 2025 tot en met 2027 van minimaal 1 miljard euro, waarvoor Jefferies 1,1 miljard in 2026 in de speadsheets heeft staan. Volgens de bank betekent dit een terugval van het groeitempo van 43 procent tussen 2017 tot en met 2022 naar 23 procent tussen 2022 tot en met 2026. Jefferies meent dat deze vertraging vooral het gevolg is van een lagere groei bij EV charging, de meest winstgevende tak van Alfen met brutomarges van circa 40 procent. Bij Energy storage, waar de analisten een groeiversnelling verwachten, is die marge slechts de helft Het aandeel Alfen sloot woensdag op 67,02 euro, een koersdaling van ruim 13 procent. Bron: ABM Financial News

