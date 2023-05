Europese beurzen openen hoger

(ABM FN) De Europese beurzen gaan donderdag een groene opening tegemoet, na de winsten van ruim een procent op Wall Street woensdagavond nu de hoop groeit dat er een oplossing komt voor het Amerikaanse schuldenplafond.

IG voorziet een openingswinst van 84 punten voor de Duitse DAX, een plus van 40 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 40 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten woensdag verdeeld, zonder grote uitslagen, wegens aanhoudende onzekerheid over het Amerikaanse schuldenplafond.



"Er zit geen enkele echte richting in de zaken op dit moment, waarbij de markten gevangen lijken te zitten in een bandbreedte", stelde CMC Markets UK.

De inflatie van de eurozone bleek definitief te zijn gestegen tot 7,0 procent in april, tegen 6,9 procent in maart. Het voorlopige cijfer gaf dat al aan.

Ook waren er cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Er werden meer woningen in aanbouw genomen, maar minder bouwvergunningen verleend.



De dollar staat op het hoogste niveau sinds weken door zorgen over de trage Chinese economie, zei MUFG. Sterkere economische cijfers uit de VS, over de detailhandelsomzet, de industriële productie en de woningmarkt verlichtten de zorgen over een zware recessie in de VS.



Bedrijfsnieuws

Siemens wist in het eerste kwartaal solide resultaten te boeken en verhoogde opnieuw de vooruitzichten voor het jaar. Siemens sloot 2,5 procent hoger.

Verzekeraar Aegon won in Amsterdam 4 procent na een meevallende kwartaalupdate.

Unibail-Rodamco-Westfield gaf bijna 3 procent prijs in Parijs.

Watches of Switzerland verloor 6 procent. De horlogeverkoper verwacht "een uitdagend handelsklimaat" dat tot in de eerste helft van het gebroken boekjaar 2023/2024 zal voortduren.

Commerzbank verloor 4 procent nadat de Duitse bank zijn verwachting voor de rentebaten minder sterk verhoogde dan de markt had verwacht.

In Frankfurt daalde beursbedrijf Deutsche Börse 3 procent. Sectorgenoot Euronext verloor 3 procent na een kwartaalupdate.

Euro STOXX 50 4.323,23 (+0,37%)

STOXX Europe 600 463,98 (-0,15%)

DAX 15.951,30 (+0,34%)

CAC 40 7.399,44 (-0,09%)

FTSE 100 7.723,23 (-0,36%)

SMI 11.437,78 (-0,71%)

AEX 758,28 (+0,27%)

BEL 20 3.681,50 (-0,20%)

FTSE MIB 27.196,46 (-0,01%)

IBEX 35 9.211,60 (+0,22%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag lager, na woensdag hoger te zijn geëindigd, op hernieuwd optimisme rond het naderende schuldenplafond van de overheid en opluchting over regionale Amerikaanse banken.

Volgens Jose Torres van Interactive Brokers is de markt wat optimistischer geworden over een oplossing van de impasse rond het schuldenplafond. Dinsdag waren er in het laatste uur van de handel winstnemingen door somberheid over het uitblijven van een akkoord.

De gesprekken in Washington over het schuldenplafond werden dinsdagavond door het Witte Huis "productief en direct" genoemd. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden voor de Republikeinen zei dat een deal eind deze week mogelijk was. President Biden heeft een reis naar Azie afgebroken om zondag terug te zijn in verband met de crisis. "Ik vertrouw erop dat we het akkoord over de begroting zullen sluiten en dat Amerika geen wanbetaler zal worden", zei Biden.

Economisch nieuws was er over de huizenmarkt. Er werden in april meer woningen in aanbouw genomen, maar ook minder vergunningen afgegeven, bleek woensdagmiddag. De cijfers waren geen grote verrassing voor beurseconomen.



Bedrijfsnieuws

Target sloot hoger, nadat de omzet en de winst afgelopen kwartaal hoger uitvielen dan verwacht. Maar de vooruitblik naar het lopende kwartaal stelde wel teleur. Het aandeel steeg 2,6 procent.

Tesla steeg 4,4 procent, nadant topman Elon Musk zei dat hij overweegt om te gaan adverteren voor zijn elektrische auto’s, iets wat in het verleden niet gebeurde.

Western Alliance Bancorp sloot 10 procent hoger, nadat de bank kon meldden dat de hoeveelheid deposito's in het afgelopen kwartaal met 2 miljard dollar steeg. Sectorgenoot Silicon Valley Bank viel eerder dit jaar om toen klanten snel een groot deel van hun spaargeld weghaalden. Een andere regionale bank, Comerica won 12 procent. PAcWest Bancorp steeg 22 procent en Zion Bancorp 12 procent.

Ook grote banken waren geliefd, nadat Pfizer bekendmaakte voor 31 miljard dollar obligaties te willen uitgeven. Dit wijst mogelijk op herstel van deze markt, waar grote zakenbanken veel fee-inmosten mee kunnen verdienen. Bank of America sloot 4,4 procent hoger. Citigroup bijna 4 procent.

EVgo werd woensdag 19 procent minder waard, nadat de uitbater van een snellaadnetwerk aankondigde 125 miljoen dollar vers kapitaal te willen ophalen.

Nabeurs opende Cisco de boeken. Het aandeel stond in de elektronische handel 2 procent lager na publicatie van de resultaten. In de reguliere handel steeg Cisco nog 1,5 procent.

S&P 500 index 4.158,77 (+1,19%)

Dow Jones index 33.420,77 (+1,24%)

Nasdaq Composite 12.500,57 (+1,28%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag over de brede linie hoger.

Nikkei 225 30.533,73 (+1,5%)

Shanghai Composite 3.309,07 (+0,8%)

Hang Seng 19.777,95 (+1,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0832. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0840 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0825 op de borden.

USD/JPY Yen 137,65

EUR/USD Euro 1,0832

EUR/JPY Yen 149,09

MACRO-AGENDA:

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Wekelijks (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - April (VS)

16:00 Leidende indicatoren - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

12:00 Alibaba - Jaarcijfers (Chi)

13:00 Walmart - Cijfers eerste kwartaal (VS)