Olieprijs stijgt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is woensdag gestegen, nadat de risicobereidheid bij energiebeleggers terugkeerde, op toenemende hoop dat de onderhandelingen over het schuldenplafond in Washington een deal zullen opleveren. Een junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,8 procent hoger op 72,83 dollar op de New York Mercantile Exchange. De markt voor ruwe olie begon de handelsdag met bescheiden winst en stond een tijdje ook lager, nadat een wekelijks rapport over de Amerikaanse olievoorraden een onverwacht grote stijging van de ruwe olievoorraad liet zien. Maar naarmate de aandelenmarkten stegen op optimisme over het schuldenplafond, gooiden ook oliebeleggers de schroom van zich af. Ook Brent-olie sloot fors hoger rond 77 dollar en de benzine- en dieselfutures stegen ook aanzienlijk. Bron: ABM Financial News

