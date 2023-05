Winst op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street stond woensdagavond hoger, op hernieuwd optimisme rond het schuldenplafond en enige opluchting over regionale banken.

De S&P 500 index steeg 1,1 procent tot 4.156,51 punten. De Dow Jones-index steeg 1,2 procent tot 33.398 en technologiebeurs Nasdaq klom 1,2 procent tot 12.493 punten.

Volgens Jose Torres van Interactive Brokers is de markt wat optimistischer geworden over een oplossing van de impasse rond het schuldenplafond. Dinsdag waren er in het laatste uur van de handel winstnemingen door somberheid over het uitblijven van een akkoord, zei Simon Wiersma van ING.

De gesprekken in Washington over het schuldenplafond werden dinsdagavond door het Witte Huis "productief en direct" genoemd. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden voor de Republikeinen zei dat een deal eind deze week mogelijk was. President Biden heeft een reis naar Azie afgebroken om zondag terug te zijn in verband met de crisis.

Economisch nieuws was er over de huizenmarkt. Er werden in april meer woningen in aanbouw genomen, maar ook minder vergunningen afgegeven, bleek woensdagmiddag. De cijfers waren geen grote verrassing voor beurseconomen.

De euro/dollar handelde op 1,0832. De olieprijs steeg bijna 3 procent, tot 72,86 dollar voor een vat West Texas Intermediate-olie. De Amerikaanse handelsvoorraden ruwe olie stegen afgelopen week overigens.

Bedrijfsnieuws

Target noteerde hoger, nadat de omzet en de winst afgelopen kwartaal hoger uitvielen dan verwacht. Maar de voor dit lopende kwartaal afgegeven outlook stelde wel teleur. Het aandeel steeg 2,6 procent.

Tesla steeg 4,4 procent, nadant topman Elon Musk zei dat hij overweegt om te gaan adverteren voor zijn elektrische auto’s, iets wat in het verleden niet gebeurde.

Western Alliance Bancorp noteerde ruim 12 procent hoger, nadat de bank kon meldden dat de hoeveelheid deposito's in het afgelopen kwartaal met 2 miljard dollar steeg. Sectorgenoot Silicon Valley Bank viel eerder dit jaar om toen klanten snel een groot deel van hun spaargeld weghaalden. Een andere regionale bank, Comerica won ook 11 procent. PAcWest Bancorp steeg 22 procent en Zion Bancorp 12 procent.

Ook grote banken waren geliefd, nadat Pfizer bekendmaakte voor 31 miljard dollar obligaties te willen uitgeven. Dit wijst mogelijk op herstel van deze markt, waar grote zakenbanken veel fee-inmosten mee kunnen verdienen. Bank of America stond 5 procent hoger. Citigroup bijna 4 procent.

EVgo werd woensdag 17,5 procent minder waard, nadat de uitbater van een snellaadnetwerk aankondigde 125 miljoen dollar vers kapitaal te willen ophalen.

Vanavond nabeurs opent Cisco de boeken. Het aandeel stond 1,3 procent hoger.