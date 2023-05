Europese beurzen sluiten verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten, zonder grote uitslagen, wegens aanhoudende onzekerheid over het Amerikaanse schuldenplafond. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent lager op 463,88 punten. De Duitse DAX steeg 0,3 dl naar 15.951,30 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,1 procent tot 7.399,44 punten. De Britse FTSE 100 daalde 0,4 procent op 7.723,23 punten.



"Er zit geen enkele echte richting in de zaken op dit moment, waarbij de markten gevangen lijken te zitten in een bandbreedte", stelde CMC Markets UK. De inflatie van de eurozone bleek definitief te zijn gestegen tot 7,0 procent in april, tegen 6,9 procent in maart. Het voorlopige cijfer gaf dat al aan. Ook waren er cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Er werden meer woningen in aanbouw genomen, maar minder bouwvergunningen verleend. Olie werd flink duurder. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 3 procent hoger op 73,19 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 77,25 dollar werd betaald, een plus van 3,1 procent. Vanmiddag bleken de Amerikaanse olievoorraden gestegen.



De euro/dollar noteerde op 1,0825. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0854 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0861 op de borden. De dollar staat op het hoogste niveau sinds weken door zorgen over de trage Chinese economie, zei MUFG. Sterkere economische cijfers uit de VS, over de detailhandelsomzet, de industriële productie en de woningmarkt verlichtten de zorgen over een zware recessie in de VS.



Bedrijfsnieuws Siemens woat in het eerste kwartaal solide resultaten te boeken en verhoogde opnieuw de vooruitzichten voor het jaar. Siemens sloot 2,5 procent hoger. Verzekeraar Aegon won in Amsterdam 4 procent na een meevallende kwartaalupdate. Unibail-Rodamco-Westfield gaf bijna 3 procent prijs in Parijs. Watches of Switzerland verloor 6 procent. De horlogeverkoper verwacht "een uitdagend handelsklimaat" dat tot in de eerste helft van het gebroken boekjaar 2023/2024 zal voortduren. Commerzbank verloor 4 procent nadat de Duitse bank zijn verwachting voor de rentebaten minder sterk verhoogde dan de markt had verwacht. In Frankfurt daalde beursbedrijf Deutsche Börse 3 procent. Sectorgenoot Euronext verloor 3 procent na een kwartaalupdate. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden woensdagavond over. De S&P500 steeg 0,9 procent. info@abmfn.nl

