Resultaat NEPI Rockcastle stijgt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NEPI Rockcastle heeft in het eerste kwartaal ruim een kwart meer operationele winst geboekt, vergeleken met een jaar eerder. Dat maakte het winkelvastgoedbedrijf met een notering in Amsterdam woensdagavond bekend. Het operationele resultaat steeg met 27 procent tot 120 miljoen euro. De stijging is een voortzetting van de trend die in 2022 al versnelde, met stijgende basishuren, kostenbesparingen en een bijdrage van 8,8 miljoen euro van drie overnames van winkelcentra in de tweede helft van 2022. Ht gaat om de winkelcentra Forum Gdansk, Copernicus en Ploiesti. De trends in winkelvastgoed na het einde van de pandemie blijven zeer positief en zijn in Centraal- en Oost-Europa meer uitgesproken dan in West-Europa, stelde CEO Rudiger Dany. Dat komt voor een deel omdat winkelcentra daar een veel grotere rol spelen in de economie en de samenleving in regionale steden. Op vergelijkbare basis steeg het resultaat met 17 procent. De leegstand daalde tot 2,4 procent, door belangstelling van internationale winkelketens om panden te huren in Centraal- en Oost-Europa. Rockcastle heeft een portefeuille ter waarde van 6,6 miljard euro. Bron: ABM Financial News

