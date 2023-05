Aandeelhouders Pharming akkoord met agendapunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Pharming Group zijn woensdag akkoord gegaan met alle agendapunten, behalve de specifieke machtiging om aandelen uit te geven voor overnames, die als agendapunt werd ingetrokken. Dat bleek na afloop van de vergadering. Paul Sekhri werd voor een jaar herbenoemd als bestuursvoorzitter, zodat Pharming de juiste kandidaat kan zoeken om hem op te volgen. Zodra de opvolger benoemd is, zal Sekhri terugtreden. Vicevoorzitter Deborah Jorn werd voor een termijn van twee jaar herbenoemd. De machtiging voor aandelenemissies voor fusies of overnames werd niet in stemming gebracht, omdat er onvoldoende kapitaal vertegenwoordigd was voor dit punt. Voor algemene financieringsdoeleinden mag Pharming wel aandelen uitgeven. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.