Aegon koploper in lichtgroene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is woensdag 0,3 procent hoger gesloten op 758,28 punten, terwijl Aegon zich na een kwartaalupdate in de kijker speelde. Nog altijd is er geen oplossing voor het Amerikaanse schuldenplafond. Woensdagmiddag zei House Speaker Kevin McCarthy tegen zakenzender CNBC dat hij niet verwacht dat de situatie tot een wanbetaling van de Verenigde Staten zal leiden, nu er druk wordt onderhandeld. "Ik denk dat het uiteindelijk niet tot een wanbetaling komt." Volgens beurskenners van KBC is de nervositeit echter nog niet heel hoog opgelopen. "De markten maken zich waarschijnlijk pas zorgen als we effectief dagen of uren verwijderd zijn van een wanbetaling." Cijfers uit de eurozone bevestigden vanochtend de inflatie op 7,0 procent en de kerninflatie op 5,6 procent in april. Verder waren er cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Er werden meer woningen in aanbouw genomen, maar minder bouwvergunningen verleend. De euro/dollar handelde op 1,0825 en olie werd 1,5 procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX was Aegon vandaag de uitblinker met een koerswinst van 4,1 procent, na goede eerste kwartaalcijfers, volgens analist Jason Kalamboussis van ING. De analist noemde de kapitaalratio’s van Aegon solide en de operationele kapitaalaanwas was beter dan voorzien, met 292 miljoen euro. Daarmee kwam Aegon bijna een kwart hoger uit dan de analistenconsensus van 235 miljoen euro. I UMG won 2,5 procent, net als Prosus. Prosus reageerde daarmee op de kwartaalcijfers van Tencent, de grootste deelneming van de internetinvesteerder. Heineken en IMCD daalden 2,5 en 3,3 procent. In de Midkap ging Air France-KLM aan kop met een koersstijging van 4,6 procent. Aperam volgde met 1,8 procent. Alfen leverde liefst 13,1 procent in. De kwartaalcijfers van Alfen stelden teleur en het bedrijf waarschuwde dat het vermoedelijk aan de onderkant van de outlook zal uitkomen. Naast Alfen had ook Inpost een moeilijke dag met een koersverlies van 6,8 procent. JPMorgan haalde het aandeel van de kooplijst. In de AScX werd Brunel 6,0 procent duurder na een koersdoelverhoging van ING. Azerion steeg 1,9 procent. Vivoryon en B&S daalden 1,8 en 3,2 procent. Een kwartaalupdate van Euronext resulteerde in een koersverlies van 3,0 procent. ING was evenwel te spreken over de cijfers van de beursuitbater. Wall Street Bij de slotgong op Beursplein wonnen de Amerikaanse beurzen circa 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.