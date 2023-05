Wall Street opent licht hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijk woensdagmiddag hoger van start te gaan. Futures op de S&P 500 index stijgen 0,3 procent en die op de Nasdaq 0,1 procent. De beursagenda is relatief leeg, met slechts wat cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt en de wekelijkse olievoorraden. "De woningmarkt ligt er goed bij", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank. Verder blijft de aandacht vooral liggen op vorderingen over een akkoord over een verhoging van het Amerikaanse schuldplafond. "Zorgen over het uitblijven van een akkoord over het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond leidde [dinsdagavond] tot winstnemingen in het laatste uur van de handel", zag investment manager Simon Wiersma van ING. De euro/dollar handelde op 1,0828 en olie werd een half procent duurder. Bedrijfsnieuws Target opent in het groen, nadat de omzet en de winst afgelopen kwartaal hoger uitvielen dan verwacht. Maar de voor dit lopende kwartaal afgegeven outlook stelde wel teleur. Tesla lijkt bijna 2 procent hoger te openen, nu topman Elon Musk overweegt om te gaan adverteren voor zijn auto’s, iets wat in het verleden niet gebeurde. Western Alliance Bancorp opent 9 procent hoger, nadat de depositostand van de bank meeviel. EVgo lijkt meer dan 8 procent lager van start te gaan, nadat de uitbater van een snellaadnetwerk aangaf 125 miljoen dollar te willen ophalen. Vanavond nabeurs opent Cisco de boeken. Het aandeel opent fractioneel hoger. Slotstanden De S&P 500 index sloot dinsdag 0,6 procent lager op 4.109,90 punten. Technologie-index Nasdaq daalde 0,2 procent tot 12.343,05 punten en de Dow Jones-index verloor 1,0 procent tot 33.012,14 punten. Bron: ABM Financial News

