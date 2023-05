Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag verdeeld in afwachting van meer perspectief in de onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 463,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.941,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daalde van 0,1 procent met een stand van 7.397,85 punten. De Britse FTSE bleef vlak op 7.752,75 punten.

De inflatie van de eurozone kwam in april in een definitieve meting uit op 7,0 procent op jaarbasis tegen 6,9 procent in maart. Het cijfer over april komt overeen met de voorlopige calculatie.

Naast de bouwdata over april staan in de VS voor vandaag alleen nog de wekelijkse olievoorraden op de agenda.

Sprekers zijn vandaag bestuurder bij de Europese Centrale Bank Fabio Panetta en de vice-voorzitter van de bank Luis de Guindos.

Olie noteerde woensdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 70,75 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 74,84 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0826. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0854 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0861 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Siemens heeft in het eerste kwartaal solide resultaten weten te boeken en verhoogde opnieuw de vooruitzichten voor heel dit jaar. De koers van het aandeel noteerde 2,0 procent hoger.

De koers van het aandeel Aegon steeg in Amsterdam 5,3 procent na een volgens ING meevallende kwartaalupdate van de verzekeraar.

De beurs van Parijs liet een hele serie minnen van nog geen procent zien, met uitzondering de koers van het aandeel van Unibail-Rodamco-Westfield, die 2,4 procent prijsgaf. Uitschieters bij de stijgers waren er niet.

In Frankfurt daalde koers van het aandeel Deutsche Börse 3,2 procent. Het aandeel van sectorgenoot Euronext verloor 2,9 procent in koers na een kwartaalupdate. Bij de stijgers bleven de koerswinsten aan de bescheiden kant.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een iets hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 index sloot dinsdag 0,6 procent lager op 4.109,90 punten. Technologie-index Nasdaq daalde 0,2 procent tot 12.343,05 punten en de Dow Jones-index verloor 1,0 procent tot 33.012,14 punten.