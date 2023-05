Aegon uitblinker op lichtgroen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De AEX noteert woensdagochtend nagenoeg onveranderd op een stand van 757 punten, waarbij Aegon een mooie koerswinst liet zien na een kwartaalupdate.

Volgens een onderzoek van Bank of America zijn wereldwijde fundmanagers dit jaar nog niet zo pessimistisch geweest over de economisch groeivooruitzichten, maar tweederde van de ondervraagde managers verwacht wel een 'zachte landing' van de Amerikaanse economie, zo zei investment manager Simon Wiersma van ING woensdag. De allocatie naar cash is deze maand naar 5,6 procent gestegen, terwijl er ook meer belegd is in aandelen. "En dan vooral technologieaandelen."

Cijfers uit de eurozone bevestigden vanochtend de inflatie op 7,0 procent en de kerninflatie op 5,6 procent in april. Voor vanmiddag staan er in de VS nog cijfers over de woningmarkt op de rol, net als de wekelijkse olievoorraden.

De euro/dollar handelde op 1,0832 en olie werd iets duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX was Aegon vanochtend de uitblinker met een koerswinst van 5,3 procent, na goede eerste kwartaalcijfers, zo concludeerde analist Jason Kalamboussis van ING. De analist noemde de kapitaalratio’s van Aegon solide en de operationele kapitaalaanwas was beter dan voorzien, met 292 miljoen euro. Daarmee kwam Aegon bijna een kwart hoger uit dan de analistenconsensus van 235 miljoen euro. ING schrijft deze meevaller toe aan onder meer groei en lagere kosten.

ArcelorMittal won 1,5 procent, maar AkzoNobel en IMCD daalden 0,8 een 2,7 procent.

In de Midkap ging Air France-KLM aan kop met een koersstijging van 1,6 procent. Naast Alfen heeft ook Inpost een moeilijke dag met een koersverlies van 6,6 procent. JPMorgan haalde het aandeel van de kooplijst.

In de AScX werd Brunel 4,5 procent duurder na een koersdoelverhoging van ING. Fastned verloor in navolging op de resultaten van Alfen zo’n 4 procent.

Een kwartaalupdate van Euronext resulteerde in een koersverlies van 2,9 procent.

