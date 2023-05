Valuta: dollar zet opmars voort

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rondom de 1,0850 dollar, nadat een voorzichtige poging om de 1,09 dollar als niveau te behouden mislukte.

"Per saldo was de euro al enige tijd overbought", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De laatste weken gaat de verwachting voor de Amerikaanse rentes wat omlaag, doordat de markt nu voor dit en volgend jaar rekening houdt met minder verlagingen door de Federal Reserve en dat geeft de dollar steun", aldus Koopman.

Voor wat betreft de schuldendiscussie die nu in het Amerikaanse Witte Huis wordt gevoerd, verwacht Koopman dat een uitblijvend akkoord over een verhoging van het plafond in eerste aanleg niet goed uitpakt voor de dollar, maar na verloop van tijd een herstel tot gevolg heeft, ook omdat dit de rest van de wereld eveneens zal raken.

Koopman denkt dat de markt vandaag nog wel uitkijkt naar de woningbouwdata in de Verenigde Staten over april. "De markt daarvoor ligt er goed bij", aldus de analist.

Naast de bouwdata staan in de VS voor vandaag alleen nog de wekelijkse olievoorraden op de agenda.

De inflatie van de eurozone kwam in april in een definitieve meting uit op 7,0 procent op jaarbasis tegen 6,9 procent in maart. Het cijfer over april komt overeen met de voorlopige calculatie.

Sprekers zijn vandaag bestuurder bij de Europese Centrale Bank Fabio Panetta en de vice-voorzitter van de bank Luis de Guindos.

De euro noteerde woensdag 0,3 procent lager op 1,0825 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8711 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,5 procent en noteerde op 1,2426 dollar.