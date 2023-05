Dubbelcijferige groei voor Tencent Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Tencent heeft in het eerste kwartaal de omzet en de winst met dubbele cijfers zien stijgen. Dit bleek woensdagochtend uit de cijfers van het Chinese techbedrijf, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang heeft. Zelf sprak het bedrijf van een solide omzetgroei, te danken aan vooral een herstel van de binnenlandse consumptie, nu de Chinese economie weer van het coronaslot is. In het afgelopen kwartaal boekte Tencent een omzet van 150,0 miljard yuan, omgerekend bijna 20 miljard euro. Dit is 11 procent meer dan een jaar eerder. Alle segmenten boekten een hogere omzet. Bij Online Advertising en Fintech steeg de omzet met 17 en 14 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden vooraf rekening met een kwartaalomzet van 146,4 miljard yuan, wat een stijging zou zijn geweest van 8,0 procent. De nettowinst van Tencent steeg met 10 procent op jaarbasis tot 25,8 miljard yuan. Analisten hadden een winst van bijna 30 miljard yuan voorzien. In een toelichting op de cijfers ging Tencent ook in op AI, dat volgens het bedrijf een groeiversneller zal worden. Bron: ABM Financial News

