'Goede jaarstart voor Aegon'

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft een solide eerste kwartaal achter de rug. Dit concludeerde analist Jason Kalamboussis van ING woensdag. De analist noemde de kapitaalratio’s van Aegon solide en de operationele kapitaalaanwas was beter dan voorzien, met 292 miljoen euro. Daarmee kwam Aegon bijna een kwart hoger uit dan de analistenconsensus van 235 miljoen euro. ING schrijft deze meevaller toe aan onder meer groei en lagere kosten. De solvency 2 ratio van 210 procent was ook net iets hoger dan de 209 procent waarop werd gerekend. De volgende aanjager zal de beleggersdag eind juni worden, aldus Kalamboussis, die een koopadvies op Aegon heeft met een koersdoel van 5,60 euro. Het aandeel Aegon wint woensdag 5,0 procent op 4,34 euro. Bron: ABM Financial News

