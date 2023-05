Beursblik: JPMorgan haalt Inpost van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank JPMorgan heeft het advies voor het aandeel Inpost verlaagd van Overwogen naar Neutraal met een koersdoel van 10,90 euro. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de Amerikaanse zakenbank. Analisten van JPMorgan wezen op de recente sterke koersstijging van het aandeel Inpost. Op basis van de ontwikkelingen in de voorbije weken en de resultaten die Inpost afgelopen dinsdag publiceerde, is JPMorgan evenwel minder positief geworden over de internationale tak van de onderneming. De zakenbank maakt zich vooral zorgen over de oplopende kostenbij Mondial Relay en heeft twijfels over de impact van de revisie van de Britse poot. Gunstiger staat de bank tegenover de Poolse activiteiten van Inpost. Hhet aandeel Inpost noteerde woensdag op een rood Damrak 5,0 procent lager op 9,55 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.