Nettovermogenswaarde HAL verder omhoog

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HAL Trust heeft de nettovermogenswaarde in het eerste kwartaal van dit jaar verder zien toenemen. Dit bleek woensdagochtend uit een tussentijds handelsbericht van de holding. De nettovermogenswaarde steeg met 383 miljoen euro ten opzichte van eind 2022 tot 13.470 miljoen euro. Dit is de waarde voorafgaand aan de betaling van het voorgestelde dividend over 2022 van 5,00 euro per aandeel. Per aandeel noteerde de nettovermogenswaarde op 152,04 euro. Tussen eind maart en 13 mei zag HAL wel de waarde van de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille met ongeveer 180 miljoen euro stijgen dankzij oplopende beurskoersen. Eind maart bedroeg de beurswaarde van de minderheidsbelangen in beursgenoteerde ondernemingen, te weten Vopak, Safilo en SBM Offshore, nog 2,8 miljard euro tegen 2,6 miljard eind 2022. De kwartaalomzet van niet-beursgenoteerde ondernemingen bedroeg 2,143 miljard euro tegen 1,381 miljard euro aan het eind van 2022. Dit is vooral te danken aan de consolidatie van Boskalis. Exclusief het effect van acquisities en op basis van constante wisselkoersen daalde de omzet van de niet-beursgenoteerde ondernemingen met 3,3 procent. Eind maart bedroeg de liquiditeitenportefeuille 3,0 miljard euro ten opzichte van 3,3 miljard eind 2022. HAL sprak woensdag geen concrete verwachting uit voor de nettowinst dit jaar. Bron: ABM Financial News

