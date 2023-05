Klein verlies voor AEX, Aegon neemt de leiding Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag, zoals verwacht, met een klein verlies getart. Kort na opening daalde de AEX 0,1 procent naar 755,36 punten. In de AEX leidde Aegon de dans na een kwartaalupdate met een koerswinst van 1,6 procent. Prosus steeg 1,2 procent. NN en ASR daalden daarentegen met 0,8 procent. In de AMX verloor Alfen na cijfers 8,5 procent. En Inpost daalde 4,7 procent. Galapagos en Air France-KLM stegen juist 2,3 en 0,5 procent. Kendrion was bij de smallcaps de grootste stijger met een koerswinst van 1,1 procent. B&S verloor 1,2 procent. Bron: ABM Financial News

