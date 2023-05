Meerderheid aandeelhouders WDP kiest voor dividend in aandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN) Een kleine meerderheid van de aandeelhouders van WDP heeft gekozen voor een uitkering van het dividend in aandelen. Dit maakte WDP woensdag bekend. Circa 54 procent van de aandeelhouders kiest voor een uitkering in aandelen, terwijl de rest opteert voor een uitkering in contanten. Dit resultaat leidt tot een kapitaalverhoging voor WDP van ongeveer 77 miljoen euro door middel van de creatie van bijna 3,2 miljoen nieuwe aandelen. Het totaal aantal aandelen van WDP zal zodoende stegen tot ruim 207 miljoen. Dit resulteert, samen met de verwachte gereserveerde winsten gedurende 2023, in een totale versterking van het eigen vermogen van circa 151 miljoen euro in 2023. Dit resultaat zorgt voor een daling van de schuldgraad met 1,1 procent in vergelijking met een 100 procent dividenduitkering in cash. Bron: ABM Financial News

