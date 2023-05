Rode opening AEX in verschiet Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zal woensdag met een klein verlies van start gaan. De future op de AEX noteert op minder dan een uur voor de openingsgong 0,3 procent in het rood. De markt blijft de ontwikkelingen rond het Amerikaanse schuldenplafond nauwlettend volgen. Volgens Terry Sandven van US Bank Health Management zijn de marktomstandigheden momenteel verre van ideaal voor aandelen. Hij wijst op de aanhoudende en hardnekkige inflatie, stijgende rentes en winstverwachtingen die omlaag moeten. Veel handelaren houden dan ook hun kruit droog en beleggers doen daar inderdaad goed aan, aldus SPI Asset Management. "Een akkoord tussen Republikeinen en Democraten zal ook op het laatste moment worden bereikt", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG. Om 11 uur volgt een nieuw cijfer over de inflatie in de eurozone. En vanmiddag zijn er in de VS cijfers over de woningmarkt en de wekelijkse olievoorraden. De euro/dollar handelt vanochtend op 1,0851 en de oliefuture daalt ruim een half procent. Bedrijfsnieuws Aegon is het jaar goed gestart om de strategische en financiële doelstellingen te behalen, ondanks de volatiele markten. De operationele kapitaal generatie vóór financierings- en operationele kosten van de holding steeg met 5 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2022 tot 292 miljoen euro. Dit is te danken aan groei, betere verzekeringsresultaten en lagere kosten, aldus Aegon. Hier werd 240 miljoen euro verwacht door de analisten. Alfen heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien oplopen, maar de winstgevendheid onder druk zien staan. De outlook werd herhaald. Euronext heeft in het eerste kwartaal van 2023 de verwachtingen voor de omzet en aangepaste EBITDA overtroffen, terwijl de kosten minder hoog uitkwamen dan gedacht. Wall Street De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager gesloten. De breed samengestelde S&P 500 index daalde 0,6 procent naar 4.109,90 punten en de Nasdaq leverde 0,2 procent in op 12.343,05 punten. Bron: ABM Financial News

