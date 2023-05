Winstdruk voor Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien oplopen, maar de winstgevendheid onder druk zien staan. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers van de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 19 procent tot 113,2 miljoen euro. De omzet uit energieopslag steeg met liefst 285 procent, terwijl de opbrengsten uit apparatuur voor het opladen van elektrische voertuigen met 14 procent afnam tot 47,0 miljoen euro. De brutomarge bedroeg 32,1 procent tegen 35,7 procent een jaar eerder. Deze daling schreef Alfen toe aan de productmix, waarin energieopslag belangrijker werd. De aangepaste EBITDA kwam uit op 12,7 miljoen euro en maakte in het eerste kwartaal 11,2 procent van de omzet uit. Dit was een jaar eerder 17,1 miljoen euro en 17,9 procent. Alfen sprak woensdag van een tijdelijke vertraging in de EV-activiteiten, deels toe te schrijven aan een sterk eerste kwartaal van 2022 en deels door voorraadvorming in de distributiekanalen, vooral in het private segment. Outlook Voor het lopende jaar mikt Alfen nog altijd op een omzet van 540 tot 600 miljoen euro op basis van een orderboek voor energieopslag van meer dan 165 miljoen euro, waarvan een groot deel dit jaar wordt geleverd. Voor het EV-segment verwacht Alfen na de zomer een verbetering. Termijn Alfen wil, zo bleek vorige week tijdens een beleggersdag in Londen, op middellange termijn een omzet van minimaal 1 miljard euro per jaar realiseren en een aangepaste EBITDA-marge van 15 tot 20 procent. Deze doelen wil Alfen tussen 2025 en 2027 realiseren. Bron: ABM Financial News

