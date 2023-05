Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, hoewel de verliezen beperkt zullen zijn.

IG voorziet een openingsverlies van 5 punten voor de Duitse DAX, een min van 11 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 14 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten na een afwachtende en wat matte handelsdag.

De economie in de eurozone in het eerste kwartaal bleek conform verwachting met 0,1 procent te zijn gegroeid. Op jaarbasis was sprake van een groei van 1,3 procent.

"De economische groei neemt af, maar is in zowel de VS als Europa hoger dan we een halfjaar geleden hadden verwacht", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Europese beleggers worden voorzichtig optimistischer over aandelen die gevoeliger zijn voor economische onrust, nu de vrees voor recessie afneemt, volgens een maandelijkse enquête door Bank of America.

De Duitse ZEW-index, die het economisch sentiment weergeeft, viel tegen. De verwachtingsindex daalde in mei sterker dan verwacht tot -10,7. Ook over de huidige situatie werden de ondervraagden negatiever.

In de middag bleek de export in de eurozone te zijn gestegen, met 7,5 procent, in maart terwijl de import juist zeer sterk daalde met 10,0 procent. Het handelstekort van 20 miljard euro een jaar eerder sloeg hierdoor om in een overschot van 25,6 miljard euro.

In de middag waren er ook diverse economische rapporten uit Amerika. Ook hielden beleggers een oog gericht op Washington, waar dinsdag verder werd onderhandeld over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond, dat steeds nijpender wordt.

Verder bleek dat het IEA zijn verwachting voor de vraag naar olie uit China verhoogde en dit jaar een groei verwacht van de mondiale vraag naar olie met 2,2 miljoen vaten per dag, tot 102 miljoen vaten. Die groei zou voor 60 procent uit China komen.

Niettemin daalde de olieprijs verder in de richting van 70 dollar.

Bedrijfsnieuws

Vodafone heeft in het gebroken boekjaar 2023 de winst zien dalen en besloten om 11.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Het Britse telefoniebedrijf sloot ruim 7 procent lager.

Op de beurs van Parijs was Bouygues een sterke daler met bijna 4 procent.

In Brussel was KBC de gebeten hond met een verlies van 6,7 procent na resultaten.

In Frankfurt was Siemens Energy opnieuw de uitschieter met een winst van 3 procent.

Maandag steeg het aandeel al 2,5 procent. Het bedrijf liet gisteren weten in het afgelopen kwartaal minder verlies te hebben geboekt en verhoogde de groeiverwachting na een sterke instroom van nieuwe orders.

Oliebedrijven trokken de koersen omlaag. Vliegtuigbouwer Airbus sloot echter 2,7 procent hoger.

Ook retailers verloren terrein in Londen. Ocado verloor bijna 4 procent en Kingfisher 3 procent.

Adidas verloor bijna 2,5 procent in Frankfurt.

Euro STOXX 50 4.315,51 (+0,03%)

STOXX Europe 600 464,70 (+0,42%)

DAX 15.897,93 (-0,12%)

CAC 40 7.406,01 (-0,16%)

FTSE 100 7.75108 (-0,34%)

SMI 11.519,87 (-0,50%)

AEX 756,22 (+0,01%)

BEL 20 3.688,89 (-1,63%)

FTSE MIB 27.198,87 (-0,17%)

IBEX 35 9.191,40 (-0,11%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag nog lager, ondanks steun van de groei-aandelen, maar gedrukt door de impasse rond het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid.



Maandag stegen de beurzen in New York nog licht, hopend op een doorbraak in de onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond. Dinsdag gaan de leiders van het Congres weer om de tafel met het Witte Huis. De waarschuwingen worden luider. Minister Janet Yellen zei dat de VS mogelijk al vanaf 1 juni geen rekeningen meer kunnen betalen als het Congres de leningenlimiet niet verhoogd.

Veel handelaren houden hun kruit droog en beleggers doen daar inderdaad goed aan, aldus SPI Asset Management. "Een akkoord tussen Republikeinen en Democraten zal ook op het laatste moment worden bereikt. Veel belangrijker vandaag zijn de Amerikaanse detailhandelscijfers, die meer inzicht kunnen geven in groei, werkgelegenheid, consumptie en inflatie", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG.

Zo bleken de Amerikaanse detailhandelsverkopen minder dan verwacht te zijn gestegen, met 0,4 procent in april, in plaats van de verwachte 0,8 procent, na een daling in maart. Maar consumenten stellen grote aankopen uit en geven meer geld uit aan evenementen en belevenissen. Home Depot had hier onder andere last van.

De productie van de Amerikaanse industrie steeg wel harder dan verwacht in april, met 0,5 procent, na een vlak cijfer in maart. Het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers verbeterde fors, terwijl de bedrijfsvoorraden licht daalden.



Bedrijfsnieuws

Google-moederbedrijf Alphabet steeg 2,7 procent en trok de Nasdaq-index mee omhoog. De activistische belegger Bill Ackman van Pershing Square Capital Management heeft gedurende het eerste kwartaal een belang van een miljard dollar genomen in Alphabet.

Home Depot sloot ruim 2 procent lager, nadat de Amerikaanse doe-het-zelfketen een omzetwaarschuwing gaf. De omzet daalde in het eerste kwartaal en Home depot verlaagde zijn verwachtingen voor de rest van het jaar. Dit trok de Dow Jones-index omlaag.



Later deze week zullen sectorgenoten Target en Walmart meer informatie geven over de Amerikaanse consument.

Baidu heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet behaald, terwijl er ook weer zwarte cijfers werden geschreven. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Chinese zoekmachine. De Amerikaanse notering van Baidu sloot 4 procent hoger.

Blue Apron werd 25 procent meer waard. De leverancier van maaltijdboxen verkoopt zijn operationele infrastructuur aan FreshRealm voor een bedrag dat kan oplopen tot 50 miljoen dollar.

Retailer Newell Brands verloor 6 procent, nadat het dividend met 70 procent werd verlaagd tot 0,07 dollar per aandeel.

Aandelen van PacWest daalden 15 procent, na een winst van ruim 17 procent op maandag. Western Alliance, dat maandag ook flink in de lift zat, steeg dinsdag nog eens ruim 2 procent. Deze regionale Amerikaanse banken zijn volatiel sinds het omvallen van sectorgenoot Silicon Valley Bank eerder dit jaar.

S&P 500 index 4.109,90 (-0,64%)

Dow Jones index 33.012,14 (-1,01%)

Nasdaq Composite 12.343,05 (-0,18%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

Nikkei 225 30.077,65 (+0,8%)

Shanghai Composite 3.283,28 (-0,2%)

Hang Seng 19.867,87 (-0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0863. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0861 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0865 op de borden.

USD/JPY Yen 136,58

EUR/USD Euro 1,0863

EUR/JPY Yen 148,37

MACRO-AGENDA:

00:50 Economische groei - Eerste kwartaal (Jap)

06:30 Werkloosheid - April (NL)

11:00 Inflatie - April def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - April (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Tencent - Cijfers eerste kwartaal (Chi)

07:00 Commerzbank - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Siemens - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 Kohls - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Target - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Cisco - Cijfers derde kwartaal (VS)