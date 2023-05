Wall Street verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen waren dinsdagavond verdeeld, met rode cijfers voor de brede markt en groene voor de technologiehoek, na een signaal van aandeelhoudersactivisme rond Google-moederbedrijf Alphabet.

De S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 4.120,19 punten. Technologie-index Nasdaq steeg 0,4 procent.

De meeste aandelen daalden, omdat de onderhandelingen rond het schuldenplafond nog steeds in een impasse verkeren.

Maandag stegen de beurzen in New York nog licht, hopend op een doorbraak in de onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond. Dinsdag gaan de leiders van het Congres weer om de tafel met het Witte Huis. De waarschuwingen worden luider. Minister Janet Yellen zei dat de VS mogelijk al vanaf 1 juni geen rekeningen meer kunnen betalen als het Congres de leningenlimiet niet verhoogd.

Veel handelaren houden hun kruit droog en beleggers doen daar inderdaad goed aan, aldus SPI Asset Management. "Een akkoord tussen Republikeinen en Democraten zal ook op het laatste moment worden bereikt. Veel belangrijker vandaag zijn de Amerikaanse detailhandelscijfers, die meer inzicht kunnen geven in groei, werkgelegenheid, consumptie en inflatie", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG.

Zo bleken de Amerikaanse detailhandelsverkopen minder dan verwacht te zijn gestegen, met 0,4 procent in april, in plaats van de verwachte 0,8 procent, na een daling in maart. De productie van de Amerikaanse industrie steeg wel harder dan verwacht in april, met 0,5 procent, na een vlak cijfer in maart. Het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers verbeterde fors, terwijl de bedrijfsvoorraden licht daalden.

De euro/dollar noteerde op 1,0870. WTI-olie kostte 70,70 dollar. Amerikaanse staatsleningen werden goedkoper. De rente op tienjarige leningen steeg hierdoor van 3,506 procent maandag naar 3,549 procent.

Bedrijfsnieuws

Google-moederbedrijf Alphabet steeg 3,5 procent en trok de Nasdaq-index mee omhoog. B

De activistische belegger Bill Ackman van Pershing Square Capital Management heeft een belang van een miljard dollar genomen in Alphabet.

Home Depot noteerde 2 procent lager, nadat de Amerikaanse doe-het-zelfketen met een omzetwaarschuwing kwam. De resultaten in het eerste kwartaal vielen tegen. Dit trok de Dow Jones-index omlaag.

Baidu heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet behaald, terwijl er ook weer zwarte cijfers werden geschreven. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Chinese zoekmachine. De Amerikaanse notering van Baidu stond 5 procent hoger.

Blue Apron werd 18 procent meer waard. De leverancier van maaltijdboxen verkoopt zijn operationele infrastructuur aan FreshRealm voor een bedrag dat kan oplopen tot 50 miljoen dollar.

Retailer Newell Brands verloor 3 procent, nadat het dividend met 70 procent werd verlaagd tot 0,07 dollar per aandeel.

Aandelen van PacWest daalden 7 procent, na een winst van ruim 17 procent op maandag. Western Alliance, dat maandag ook flink in de lift zat, steeg dinsdag nog eens ruim 2 procent.