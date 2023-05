Video: herstel Britse economie uiterst twijfelachtig

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England is een stuk optimistischer geworden over de Britse economie, maar de vraag is of dit wel terecht is, aldus CIO Lukas Daalder van BlackRock Nederland voor de camera van ABM Financial News.

De "afschuwelijke" recessie in het VK die de Bank of England voorspelde, die komt er niet. Het zou met de Britse economie een stuk beter gaan. "Maar beter is tussen aanhalingstekens", vindt Daalder.

De grafiek ziet er volgens hem "toch best wel slecht uit". Zes kwartalen op rij van vrijwel geen groei. Sterker, de Britse economie staat nog altijd onder het niveau net voor het uitbreken van de coronacrisis.

De vraag is volgens Daalder of we nu echt een Brits herstel gaan zien. "Dat vraag ik me sterk af."

