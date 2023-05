Buffett uit Bank of New York Mellon en in Capital One

(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway heeft een belang genomen in Capital One en aandelen van Bank of New York Mellon verkocht.

Deze wisseling in de bankensector van de investeringsmaatschappij van Warren Buffett laat eerstgenoemde bank fors hoger noteren, terwijl de tweede minder waard wordt.

Het aandeel Capital One noteerde dinsdag 4 procent hoger. Bank of New York Mellon daalde 1,4 procent.

Berkshire Hathaway verkocht 25,1 miljoen aandelen Bank of New York Mellon en nam een nieuw belang van 9,9 miljoen stukken in Capital One, zo blijkt uit documenten die Berkshire indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Capital One kocht in 2011 de Amerikaanse online-bank ING Direct van de Nederlandse ING Groep voor 9 miljard dollar. Dit was het afscheid van de Amerikaanse markt voor retailbankieren voor ING, dat enkele jaren eerder in problemen kwam met zijn beleggingen in herverpakte hypotheken in de kredietcrisis na het omvallen van Lehman Brothers.

Buffett sprak bij de recente jaarvergadering over de stress in de bankensector na het omvallen van Silicon Valley Bank. "Wat het bezit van banken betreft, de gebeurtenissen zullen hun toekomst bepalen en als politici zich ermee bemoeien, dan heb je heel veel mensen die niet echt begrijpen hoe het systeem werkt", zei hij.

Buffett vergrootte ook het belang in HP Inc met 16 procent tot 121 miljoen stukken. Dit kwam omdat Buffetts belang in General Re nu ook meegeteld wordt bij het belang van Berkshire.

Ook meldde Berkshire nu officieel de verkoop van 8,3 miljoen aandelen TSMC. Al eerder werd bekend dat Berkshire zijn positie in TSMC aan het verkleinen was.