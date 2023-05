IEA verwacht meer vraag naar olie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De vraag naar olie vanuit China groeit harder dan verwacht en dus dreigen de oliemarkten krapper te worden, waardoor de prijzen stijgen, nu het aanbod achterblijft. Hiervoor waarschuwde het Internationaal Energieagentschap dinsdag in zijn maandrapport. Het IEA verhoogde zijn verwachting voor de groei van de wereldwijde vraag naar olie in 2023 met 200.000 vaten, naar 2,2 miljoen vaten per dag. De totale vraag zal dit jaar uitkomen op 102 miljoen vaten per dag, 100.000 meer dan in het vorige maandrapport. Het aandeel dat China heeft in de toename was al groot, maar lijkt verder toe te nemen en daarmee de verwachtingen te overtreffen, aldus het agentschap uit Parijs, dat voorziet dat 60 procent van de groei van de vraag naar olie dit jaar voor rekening komt van China. De vraag naar olie in China kwam in maart uit op 16 miljoen vaten per dag, een record. Verder wijst het IEA op een toenemende kloof tussen de toenemende vraag naar ruwe olie in de ontwikkelingslanden en de zwakke vraag in Europa en Noord-Amerika, waar de economische vooruitzichten somber zijn. WTI-olie kost dinsdag rond de 71 dollar per vat. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.