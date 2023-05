Wall Street wacht rode opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een rode opening tegemoet. Futures op de S&P 500 noteren richting de openingsbel tot 0,2 procent lager.

Maandag wisten de indexen in New York nog licht te stijgen, hopend op een doorbraak in de onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond. Dinsdag gaan de leiders van het Congres weer om tafel met het Witte Huis.

Gezien de onzekerheid kiezen veel handelaren ervoor om hun kruit droog te houden. Beleggers zouden inderdaad de voorkeur moeten geven aan voorzichtigheid, aldus SPI Asset Management.

"De vermeende dreiging van een faillissement van de VS is hoogstens een kleine domper op de stemming. Een akkoord tussen Republikeinen en Democraten zal ook op het laatste moment worden bereikt. Veel belangrijker vandaag zijn de Amerikaanse detailhandelscijfers, die meer inzicht kunnen geven in groei, werkgelegenheid, consumptie en inflatie", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen stegen in april met 0,4 procent ten opzichte van de maand ervoor. Er was gerekend op een stijging van 0,8 procent.

Later vanmiddag volgen ook nog industriële productie en het vertrouwen onder huizenbouwers in de VS.

De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,0883. WTI-olie kost rond de 71 dollar.

Bedrijfsnieuws

Home Depot noteert in de voorbeurshandel 3 procent lager, nadat de Amerikaanse doe-het-zelfketen met een omzetwaarschuwing kwam. De resultaten in het eerste kwartaal kwamen onder de verwachting uit.

Baidu heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet behaald, terwijl er ook weer zwarte cijfers werden geschreven. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Chinese zoekmachine. De Amerikaanse notering van Baidu lijkt dinsdag ruim een procent hoger te gaan openen.

Blue Apron wint voorbeurs 5 procent. De leverancier van maaltijdboxen verkoopt zijn operationele infrastructuur aan FreshRealm voor een bedrag dat kan oplopen tot 50 miljoen dollar.

Retailer Newell Brands verliest in de voorbeurshandel 3 procent, nadat het dividend met 70 procent werd verlaagd tot 0,07 dollar per aandeel.

Aandelen van PacWest dalen voorbeurs 2 procent, na een winst van ruim 17 procent op maandag. Western Alliance, dat maandag ook flink in de lift zat, stijgt vandaag nog eens 3 procent.

Slotstanden

De S&P 500 sloot maandag 0,3 procent hoger op 4.136,28 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.348,60 punten en de Nasdaq steeg 0,7 procent op 12.365,21 punten