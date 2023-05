Beursblik: kwartaalverbetering Euronext verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het eerste kwartaal van 2023 vermoedelijk een lagere omzet, aangepaste EBITDA en marge behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar op kwartaalbasis zou wel sprake zijn van een verbetering. Dit blijkt uit de analistenconsensus voor de resultaten van de beursuitbater, die dinsdag nabeurs verschijnen. De markt rekent op een omzet van 371,1 miljoen euro, van 395,7 miljoen euro in het eerste kwartaal een jaar eerder. De opbrengsten zouden wel hoger zijn dan in het vierde kwartaal van 2022, toen ze uitkwamen op 347 miljoen euro. Verder rekent de markt op een omzet uit effectenhandel van 129,9 miljoen euro en een opbrengst uit nieuwe beursnoteringen van 55,4 miljoen euro. In het vierde kwartaal lagen deze opbrengsten op respectievelijk 116,3 en 53,5 miljoen euro. Voor het eerste kwartaal rekenen analisten op een aangepaste EBITDA van 214,8 miljoen euro, met een marge van 57,9 procent. Een kwartaal eerder boekte Euronext een aangepast resultaat van 187,8 miljoen euro en een marge van 54,1 procent. De aangepaste EBITDA kwam in het eerste kwartaal van 2022 uit op 252,1 miljoen euro, met een bijbehorende marge van 63,7 procent. Onder de streep verwacht de consensus voor het eerste kwartaal een nettowinst van 98,1 miljoen euro, van 99,3 miljoen euro in de drie maanden ervoor en 143,8 miljoen euro een jaar eerder. De onderliggende operationele kosten kwamen in het vierde kwartaal uit op 159,2 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2023 zouden de kosten volgens de consensus licht zijn gedaald, tot 156 miljoen euro. Outlook Goldman Sachs verwacht op korte termijn druk op de volumes en dat zal de groei drukken. Daarnaast is de ruimte beperkt om nog via overnames te groeien, volgens de Amerikaanse bank. De analisten voorzien tussen 2022 en 2025 een samengestelde omzetgroei van 4 procent per jaar voor Euronext. Dat is minder dan de 6 procent die voor de sector wordt verwacht. Voor heel 2023 rekent de analistenconsensus op een omzet van 1.511 miljoen euro. De aangepaste EBITDA moet dit jaar uitkomen op 880 miljoen euro en de bijbehorende marge op 58,4 procent. In 2023 verwacht Euronext zelf dat de onderliggende operationele kosten ongeveer 630 miljoen euro zullen bedragen. Het aandeel noteert dinsdag 0,7 procent lager op 69,40 euro. Bron: ABM Financial News

