Europese beurzen vrijwel vlak rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag rondom de slotnoteringen van maandag in een afwachtende en wat matte handelssfeer. De inspiratie kan vandaag nog loskomen na de publicatie van de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de industriële productie.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 465,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 15.930,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde vlak met een stand van 7.416,06 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.785,19 punten.

"De economische groei neemt weliswaar af, maar is in zowel de VS als Europa hoger dan we een halfjaar geleden hadden verwacht", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De economie in de eurozone in het eerste kwartaal bleek conform een eerdere raming én de verwachting met 0,1 procent te zijn gegroeid. Op jaarbasis was sprake van een groei van 1,3 procent.

De Duitse ZEW-index, die het economisch sentiment weergeeft, viel wel tegen. In mei was sprake van een indexdaling tot -10,7 voor de verwachtingsindex. Gerekend werd op een minder negatief cijfer. Ook over de huidige situatie werden de ondervraagden negatiever, maar dat cijfer stond in april ook al in de min.

Later vandaag volgen niet alleen de Amerikaanse detailhandelsverkopen en industriële productie, maar zullen beleggers ook kijken naar Washington, waar dinsdag verder wordt onderhandeld over een mogelijke verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond.

Olie noteerde dinsdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 71,78 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 75,16 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0898. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0872 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0877 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Vodafone heeft in het gebroken boekjaar 2023 de winst zien dalen en besloten om 11.000 arbeidsplaatsen te schrappen. De koers van het aandeel noteerde 4,4 procent lager.

Op de beurs van Parijs hielden plussen en minnen elkaar in evenwicht, met als enige uitschieter de koers van het aandeel Bouygues, dat met 2,6 procent daalde. Op de beurs van Frankfurt waren de verhoudingen hetzelfde. Hier was de koers van het aandeel Siemens Energy opnieuw de uitschieter met een winst van 2,8 procent.

Maandag steeg het aandeel Siemens Energy ook al 2,5 procent in koers. Het bedrijf liet gisteren weten in het afgelopen kwartaal minder verlies te hebben geboekt en verhoogde de groeiverwachting na een sterke instroom van nieuwe orders.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P 500 steeg maandag 0,3 procent op 4.136,28 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.348,60 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 12.365,21 punten.