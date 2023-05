Baidu verslaat verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Baidu heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet behaald, terwijl er ook weer zwarte cijfers werden geschreven. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Chinese zoekmachine.

De omzet van Baidu kwam in het afgelopen kwartaal uit op 31,1 miljard Chinese yuan, of ruim 4,5 miljard dollar. In het eerste kwartaal van 2022 kwam de omzet nog uit op 28,4 miljard yuan.

Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 4,32 miljard dollar.

De operationele winst verdubbelde op jaarbasis bijna, van 2,6 naar 5,0 miljard yuan, of 725 miljoen dollar.

Onder de streep bleef in het eerste kwartaal een winst over van 5,8 miljard yuan, of 848 miljoen dollar. Een jaar eerder kwam er nog een verlies van 885 miljoen yuan in de boeken.

De winst per aandeel kwam uit op 16,10 yuan of 2,34 dollar. Hier voorspelde de markt 1,76 dollar per aandeel.

De Amerikaanse notering van Baidu lijkt dinsdag 3 procent hoger te gaan openen.