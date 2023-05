Valuta: euro licht in herstel

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,09 en lijkt even wat terrein terug te pakken na de koersdalingen in de afgelopen dagen.

"Toch schatten wij in dat de euro veel van het rentebeleid van de Europese Centrale bank heeft ingeprijsd", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Alleen als de ECB de komende maanden verrast met een verhoging van 50 basispunten kan de euro weer significant oplopen, maar de kans daarop is niet zo groot", aldus Van der Meer.

De scherpe opwaartse beweging van de Amerikaanse dollar van vorige vorige week was volgens Ebury een verrassende, omdat de Amerikaanse inflatie- en looncijfers beiden wezen op een geleidelijke neerwaartse trend van de inflatiedruk en dat zou voor de Federal Reserve geruststellend moeten zijn.

"Die beweging moet volgens ons door herpositioneringen op de markt komen. De koers van de euro, die beneden pariteit lag, is gestaag gestegen naar meer dan 1,10 dollar, maar nu wijzen de positioneringsindicatoren erop dat de longposities in de euro recordhoogtes hebben bereikt", aldus Van der Meer.

De Duitse ZEW-index daalde in mei naar 10,7 negatief. In april noteerde de index nog op 4,1 positief, en dat was toen al een daling van een indexstand van 13,0 in maart.

De agenda van dinsdag bevat verder de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de industriële productie over april, de bedrijfsvoorraden over maart en het vertrouwen onder huizenbouwers in mei.

Sprekers zijn vandaag voorzitter van de ECB Christine Lagarde en de vice-voorzitter van de Fed Michael Barr.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent hoger op 1,0901, dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8693 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2539 dollar.