Philips aan kop in lichtgroene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert dinsdag aan het eind van de ochtend licht hoger. De AEX stijgt 0,2 procent op 757,97 punten.

"Ondanks alle onzekerheden, waarvan er veel in de tijd verdwijnen, maar ook weer nieuwe voor terugkomen, zijn de vooruitzichten voor beleggers helemaal zo slecht nog niet. De economische groei neemt weliswaar af, maar is in zowel de VS als Europa hoger dan we een halfjaar geleden hadden verwacht", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Vanochtend werd bekend dat de economie in de eurozone in het eerste kwartaal conform een eerdere raming én de verwachting met 0,1 procent is gegroeid. Op jaarbasis was sprake van een groei van 1,3 procent.

De Duitse ZEW-index, die het economisch sentiment weergeeft, viel wel tegen. In mei was sprake van een indexdaling tot -10,7 voor de verwachtingsindex. Gerekend werd op een minder negatief cijfer. Ook over de huidige situatie werden de ondervraagden negatiever, maar dat cijfer stond in april ook al in de min.

Vanochtend vroeg werd al bekend dat de industriële productie en de detailhandelsverkopen in China in april zijn gestegen, maar wel minder dan verwacht.

"Het sterkt de verwachting dat de Chinese regering binnenkort nieuwe stimuleringsmaatregelen zal aankondigen", aldus Wiersma.

Later vandaag volgen nog de Amerikaanse detailhandelsverkopen en industriële productie. Ook zullen beleggers kijken naar Washington, waar dinsdag verder wordt onderhandeld over een mogelijke verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond.

De euro/dollar noteert dinsdagochtend op 1,0901. WTI-olie kost rond de 71 dollar.

Stijgers en dalers

In de AEX gaat Philips aan kop, met een plus van bijna 3 procent. Nieuwe testresultaten met de DreamStation bevestigen volgens Philips eerdere uitkomsten. Volgens zakenbank Jefferies is het nu vooral belangrijk wat de Amerikaanse FDA van deze uitkomsten vindt.



ASMI volgt net achter Philips met 2,7 procent koerswinst, en ASML maakt de top drie compleet.

De verliezen blijven vooralsnog beperkt tot minder dan een procent, voor onder meer Randstad, Aegon en Wolters Kluwer.

In de AMX verliest Arcadis bijna 2 procent door een ex-dividend notering. AMG gaat een kop met een plus van rond een procent.

Inpost behaalde hogere resultaten in het eerste kwartaal. Analisten wezen erop dat de aanbieder van pakketkluisjes verder marktaandeel wist te winnen. Het aandeel daalt licht.

CM.com doet goede zaken in de AScX, met een winst van anderhalf procent. Ook Wereldhave en Azerion wonnen meer dan een procent.

Vivoryon levert ruim 3 procent in na het openen van de boeken. In het afgelopen kwartaal liep het verlies iets terug maar er kwam nog geen omzet in de boeken. Verder daalde de kaspositie van 26,6 miljoen tot 17,1 miljoen euro. Wel is er nog voldoende geld in kas om de activiteiten tot het eind van het jaar te financieren, zei de biofarmaceut.