Minder kapitaalaanwas bij Aegon verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het eerste kwartaal van 2023 minder kapitaal gegenereerd. Dit blijkt uit een analistenconsensus die de verzekeraar zelf publiceerde. De analisten verwachten gemiddeld dat Aegon operationeel 240 miljoen euro aan kapitaal genereerde, tegen 318 miljoen euro een jaar eerder. Dit is de maatstaf die voor veel analisten de meest relevante is, in plaats van de nettowinst. Na aftrek van kosten van de holding zou dit 179 miljoen euro zijn. Dit is mede gebaseerd op de verwachting van Aegon dat dit jaar meer dan 1 miljard euro kapitaal zal worden gegenereerd na de verkoop van de Nederlandse tak. Omdat Aegon de Nederlandse verzekeringstak verkocht aan ASR Nederland, zal de verzekeraar vermoedelijk geen nettoresultaat bekendmaken. Aegon boekte een jaar geleden een nettowinst van 412 miljoen euro, een plus van 7 procent op jaarbasis, en een operationeel resultaat van 463 miljoen euro in het eerste kwartaal. In verband met de verkoop van de Nederlandse tak boekte Aegon in het vierde kwartaal al een verlies van 2,5 miljard euro. De solvabiliteit van de groep is naar verwachting vrijwel stabiel op 209 procent, van 208 procent eind vorig jaar. Voor de Amerikaanse verzekeraar zou de ratio stijgen van 428 procent eind vorig jaar tot 435 procent door hogere aandelenkoersen. In Amerika geldt een ander stelsel en dus een heel ander percentage dan in Europa. Voor de Nederlandse levensverzekeraar, die aan ASR werd verkocht, zou de solvabiliteit licht dalen van 210 procent eind vorig jaar naar 205 procent, door lagere vastgoedwaarderingen. De kapitaalmarkten bleven volatiel in het eerste kwartaal, merken analisten van Morgan Stanley op, maar zij denken dat dit weinig invloed had op de solvabiliteit van Aegon. Aegon opent woensdag de boeken. Bron: ABM Financial News

