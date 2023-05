Beursblik: Inpost wint marktaandeel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Inpost heeft in het eerste kwartaal het marktaandeel verder weten op te krikken, waardoor de marges ook aantrokken. Dit concludeerde KBC Securities dinsdag. De pakketvolumes dikten met 21 procent aan tot 198,7 miljoen stuks, waardoor de omzet met 29 procent steeg tot 2,0 miljard zloty. Polen tekende voor een recordaantal van 132,0 miljoen pakketjes, terwijl Mondial Relay 44 miljoen pakketjes verwerkte. Het netwerk van pakketkluisjes steeg met 34 procent op jaarbasis tot 29.765 stuks. Dat alles duwde de aangepaste EBITDA 36 procent hoger tot 557 miljoen zloty, wat meer dan verwacht was. De marge kwam zodoende uit op 27,9 procent. Dat komt neer op een stijging met 140 basispunten op jaarbasis. Het management herhaalde dinsdag de eerder gecommuniceerde outlook voor 2023. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.